São Sebastião. Singulares femininos avançam para o quarto lugar

Segunda rodada: No simples feminino, a azul Alice Ramella (SC Santo Stefano) enfrenta a sua oitava final contra a lituana Besupovite. Arranque rápido dos dois com a Itália a ter uma ligeira vantagem ao entrar no barco. Primeiro na passagem de flutuadores intermediários e até no ponto de retorno. A Lituânia tenta recuperar o atraso na final, mas Ramella contra-ataca e desliza de cabeça para baixo, enfrentando a corrida final, antes que o concorrente lituano toque a areia. Alice Ramella venceu sua rodada e avançou para as quartas de final. 1. Itália 3: 06.26, 2. Lituânia 3: 17.49.

quartas de final: Um jogo mais perto das quartas de final para Alice Ramella (SC Santo Stefano) na final de duplas mistas, onde enfrentará a portuguesa Beatrice Varela. Alice entrou primeiro no barco e pegou os remos. Ela ocupa o primeiro lugar à frente dos portugueses nas boas passagens da ginástica e na passagem de meio ponto. Na reta a seguir Alice dá toda a sua força e luta para controlar o regresso a Portugal, na final aterra pouco antes da adversária e só a corrida permite-lhe consolidar na meia-final e qualificar-se para o barco ao mesmo tempo. Jogos de Praia do Campeonato Mundial de Bali 2023.

semifinal: Alice Ramella (SC Santo Stefano) contra a Espanha de Teresa Diaz Moreno nas meias-finais. Uma corrida pelo terceiro e quarto lugar nas finais ou finais que vale a pena perseguir. Alice é mais lenta que o espanhol no início da corrida e começa a se afastar e alinhar no meio do caminho. Alice também está meio ponto atrasada após a ginástica, perdendo a reta e dando vantagem à Espanha. Na corrida final, a Espanha lidera a tabela com a Itália, que terá de se contentar em jogar a final.

Final B: Alice Ramella (SC Santo Stefano) enfrentou a britânica Rosa Thompson em mais uma partida na final pelo bronze. Espera-se uma partida muito difícil para Alice em duplas mistas, com ambas as competidoras tendo disputado mais de um evento. Mas com atitude de lutador, Ramella se joga para a frente, primeiro alcança o barco, depois supera a ginástica e chega à metade da frente da Grã-Bretanha, porém, recuperando parte da abertura inicial. Na reta, a Grã-Bretanha escapa da Itália pouco antes do azul, apenas o suficiente para iniciar uma corrida em direção à linha de chegada e ao pódio. A Itália é a quarta.

volte