Alta pressão com horas calculadas, o tempo está mudando, vamos dizer o que vai acontecer “ILMETEO.it

Clima: Alta pressão com horas calculadas, o clima está mudando, nós lhe diremos o que vai acontecer

Alta pressão com horas calculadas: o tempo fica ainda piorA alta pressão é calculada em horas. De fato, algo vai mudar e os primeiros sinais serão sentidos muito em breve, pelo menos em uma parte da Itália.

Claro que a razão para esta mudança é, paradoxalmente, a razão para a mudança para o anticiclone e, em particular, para o norte da Europa: irá desencadear a descida. Massas de ar mais frias e instáveis Na direção de Bell Pice. Não se preocupe, o inverno nunca mais chegará! A mola mostrará suas características mais comuns, ou seja, compostas por flutuações pouco confiáveis.

Após alguns dias de leve estabilização, de fato, a atmosfera ficará mais enérgica e pronta para distribuir tempestades à direita e à esquerda. Atenção, muitas vezes repetimos, Isso não significa que vai chover em todos os lugares e por muito tempo: A precipitação nesta época do ano é geralmente diferente das estações do outono, ou seja, são Muito irregular E eles têm um Curto prazo.

Os primeiros sinais de mudança já são esperados A próxima hora À medida que o tapete de nuvens cada vez mais densas começa a cobrir os céus das regiões alpinas do centro-oeste, também perturbará parcialmente as planícies do noroeste. Começa com as nuvens de camadas clássicas, não muito ameaçadoras, e depois passa para o cartão cada vez mais compacto. Espere um pouco de chuva curta e intermitente no final do dia, especialmente nos Alpes ocidentais.

Ao mesmo tempo, em outras partes do país, exceto no extremo sul, a alta pressão continuará proporcionando estabilidade e luz solar. Calábria E isto Sicília Você pode ver que há muitas nuvens lá, o que não é devido ao ar fresco, mas a um Vórtice de furacão Estritamente falando, agora fica na parte norte do continente africano, entre Marrocos e Argélia.

Em suma, o tempo vai se voltar para a degradação limitada e inevitável, mesmo que seja imediata agora. 1º de maio fim de semana Será pelo menos parcialmente afetado.

A esse respeito, daremos mais detalhes em nosso próximo olhar.