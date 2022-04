Em Roma será como jogar a final

José Mourinho falou no final da primeira mão entre Leicester e Roma, onde é válida a primeira mão da liga de convenções. Uma das especiais considera a segunda etapa como o verdadeiro final.

José Mourinho Falou no final do primeiro trimestre entre Leicester e Roma O jogo de ida é válido para as semifinais Liga da Conferência. O treinador português analisa a competição e espera uma Olimpíada completa que leve o Kialoros de volta à vitória na final em Trana. Mas faltando 90 minutos para o final, o treinador português da Sky ainda queria se concentrar imediatamente no outro objetivo da temporada: chegar à Europa sem esperar o fim da liga da conferência.

“O quinto ou sexto é importante para nós e queremos estar determinados a jogar na Liga Europa. Não podemos esperar até o final da conferência”. No entanto, o treinador não se opõe e Kialorosi convoca o povo para o jogo de volta. Espera-se uma Olimpíada completa, como aconteceu contra Bodo: “É bom ir a Roma e jogar a final em Roma, não em Trana. Temos motivação extra. Você decide quem vai para a final”.

O português acrescentou mais tarde: “Também temos de pensar no Bolonha, uma equipa que joga ganha e vai ser muito difícil para nós. – disse o técnico da Roma que mais tarde retornou ao Leicester – Eles não têm chance de jogar pela Europa e em mais quatro jogos podemos jogar na Série A. É tão difícil esquecer as semifinais por três dias e pensar em Bolonha.. De particular importância para Jalewski: “Um garoto que chegou lá com 9-10 anos agora está jogando no time principal… ele é lindo.”

O treinador da Roma fez uma pergunta específica sobre a Roma, que pode ter sido uma grande luta contra o Leicester esta noite, e respondeu: “Tenho fama de ser muito humilde, concordo Acredito firmemente que teríamos definitivamente perdido este jogo há cinco meses.

Mourinho analisou a partida: “Mesmo nas situações de saída perdemos muitas bolas e depois o time caiu, a partida foi difícil, mas tenho certeza Se houvesse 70.000 pessoas no Estádio Olímpico, seria difícil. No entanto, todo pensamento é adiado, agora a Roma quer e deve focar na partida contra o Bolonha: “Precisamos dos nossos adeptos, fiquem atentos. Se terminarmos este jogo, vamos à final, mas agora vamos pensar no Bolonha”.