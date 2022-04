Placares dos italianos. Saldo global negativo, embora com algumas exceções – OA Sport

Dia de véspera Campeonato Europeu de Judô 2022 Coincide como de costume com a cerimônia Até Nos tatames da Arena Armik em Sofia, Bulgária, nos placares das quatorze categorias de peso marcados para sexta-feira, 28 de abril e domingo, 1º de maio. Especialmente para aqueles que não estão na linha das melhores sementes, com poucas exceções, a urna geral da graça na chave azul. A primeira revisão continental do novo ciclo olímpico rumo a Paris 2024 revela o possível caminho do judoca italiano.

Começamos com um levantamento de peso de 48kg para mulheres, então para uma das corridas búlgaras de três dias Bel Belis, Francesca Milani (N.5 de sementes) e Asunda Scooto (n.7, atual campeã mundial júnior) A espanhola Julia Fikurova e a portuguesa Catarina Costa podem disputar as quartas de final, respectivamente. Dois inimigos muito fortes, mas invencíveis para nossos rolamentos fixos são colocados em dois lados opostos do tabuleiro.

Fácil introdução no card e uma desafiadora quarta de final contra a britânica Chelsea Giles até 52kg Odette Giuffrida, Em qualquer caso pode ser um no meio, começando com a vantagem da previsão nesse contexto e possivelmente esperando por ele na ação final (pelo menos três potenciais concorrentes estão no horizonte). Bouchard da francesa Amanda e Kosovar Distria Krosniki. Em ambos os casos, há necessidade de uma votação melhor para retornar ao pico da Europa após 2020. Na segunda rodada (via Buchard) o caminho foi bloqueado e Martina jogará suas chances na primeira rodada com os portugueses em vez de Costagnola. Jonas Diego.

Judô, Campeonato Europeu 2022: esperança de medalha da Itália. Não são favoritos, mas potencialmente vários cartões de pódio

Sorteio dos sonhos de 70 kg para um recém-chegado de 30 anos Irene PetrottiA ex-campeã mundial número 1 e francesa Marie Eve Cahi foi forçada a se enfrentar imediatamente. Martina Esposito Ele pode acabar mirando no segundo round com a possibilidade de lutar com uma forte britânica Kelly Peterson Pollard em uma posição para trás.

Trilha All-Hill para duas mulheres azuis pesando 78 kg: Alice Bellandi De fato, ele fará sua primeira estreia contra uma adversária em melhor forma como a holandesa Natasha Asma, e depois entrará em um confronto com a melhor favorita francesa Madeleine Malonga. Geórgia Stongherlin O mundo já superou a barreira quase intransponível representada por Louis Malzon n.3 na segunda rodada. Na primeira rodada alcançou a meta das quartas de final (daí a repescagem) de +78 kg, que era a favorita da atleta lituana Sandra Jablonskite.

A extração no campo masculino é muito boa Ângelo Pontano (60kg), que vislumbra no horizonte o potencial sonho das oitavas de final contra o georgiano Lukumi Schwimiani (ouro europeu e mundial em 2019). Chegar ao Top8 é difícil Elios Mansi e Matia Myceli Pesando 66kg, ambos foram inseridos em seções do placar comandadas por atletas acostumados a subir ao pódio no mundial.

Pesando 73kg eu ando pelos boxes Fábio Basílio, Um dos poucos que terá que jogar na rodada de abertura, terá a difícil tarefa de vencer o Azerbaijão Hidayat Haider na 16ª rodada em antecipação à medalha. Emocionante oitavo em vista da mesma maneira Giovanni Esposito Lasha Shavdatuashvili contra n.1 no ranking mundial.

O primeiro encontro foi fácil, mas já o mais complicado da 32ª rodada Giacomo Gamba e Antonio Esposito, chegou à segunda rodada contra o n.7 (Frank De Wit) e o n.3 mundial (Vedat Albayrak) e foi convocado para uma grande conquista para chegar à final. Introdução de espinhos pesando 90 kg Christian Burlatti Contra o conhecido sérvio Nemanja Majdo, mas se vencer, suas chances de chegar às quartas de final com o húngaro Christian Dott estarão no horizonte. Oitavo golo para substituir o jovem novo jogador Genaro Byrelli, Na primeira rodada, ele foi emparelhado com o jogador húngaro Roland Kos.

Foto: IJF