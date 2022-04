Calciomerdo Roma e Giororoci conquistaram bons empates em Leicester. Enquanto isso, George Mendes segue em frente.

No domingo, 1º de maio, a equipe Giororoci chegará ao Estádio Olímpico de Bolonha. Depois de disputar três jogos seguidos, a Roma volta a ver o calor dos seus espectadores. Sorteio encontrado na casa do Leicester A Conferência adia todos os discursos relacionados à final da liga para a segunda fase marcada para a próxima quinta-feira no Estádio Olímpico. Enquanto espera para voltar a jogar em casa, George Mendes entra em campo para registrar uma importante atualização do mercado de transferências.

George Mendes leva o campo para a linha de frente e redesenha o equilíbrio do mercado de transferências de verão também na casa da Roma. O advogado português mais famoso do mundo trabalha, forçando o tempo, e tendo em vista a campanha de transferências de verão, havia uma multidão na Espanha que poderia reivindicar as prioridades de muitos clubes, incluindo José Mourinho. A Roma ganhou o empate em Leicester. O resultado é muito otimismo considerando o retorno às semifinais da Liga de Conferências para as Olimpíadas. Enquanto espera para voltar a jogar em casa, após três jogos consecutivos no exterior, uma notícia importante vem da Espanha.

Mercado de câmbio de Roma, Mendes está com pressa: encontro na Espanha

Esta notícia foi divulgada pelo site espanhol Mundo Deportivo Quem descreveu a cúpula realizada entre Jorge Mendes e Barcelona. John LaBorda, o vice-presidente Rafa Euste e o diretor esportivo Matteo Alemani compareceram pela equipe catalã. Segundo o site ibérico, o tema do debate é o futuro do trio, coadjuvado pelos advogados portugueses Adama Troy, Francisco Trinco e Nico Gonzalez.

Juntamente com sua equipe de colaboradores leais, Mendes definiu o futuro do trio que ajudou no Barcelona em casa, mas é natural que outros jogadores com a ajuda de Lucidani entrem nos tópicos de discussão e mudem o equilíbrio. Casa da Kilorose. A equipe catalã, por outro lado, busca reforços em todas as áreas do campo e pode tentar almoçar no meio-campo. Renato Sanchez Ou Ruben Neves. Nome do campo de ataque Gonçalo GuedesAla português, José Mourinho se destacou repetidamente em Valência com suas intenções.