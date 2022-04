Acidente de Bolonha na A14: avó morre, neto muito grave – Chronicle

Bolonha, 29 de abril de 2022 – ONU Campista bateu em um caminhãoNo jantar, Na A14. Impressionante Acidente – Chapas de metal quebradas, o veículo parecia ter colidido automaticamente – causando a morte de alguém mulher de 63 anos, Enquanto outros Três pessoas da mesma família Foram feridos. Muito sério um O filho de 9 anos da vítima, neto. O mais novo, no código mais grave, foi transferido para o Ospadel Magiore em Bolonha: corre perigo de morte. O motorista do caminhão também foi transferido para o mesmo hospital: não será grave e com certeza passará por exames de rotina como teste de alcoolemia.

O acidente foi tão sangrento – as imagens falam por si – que causou Fechamento de rodovia, Facilitar a recuperação. O acidente aconteceu pouco depois das 20h em um trecho de 22 quilômetros da linha férrea norte.

Reconstrução do acidente

A tragédia atingiu alguém Família da Coclear Viajante do acampamento: Avô dirigindoA pessoa que estacionou o veículo porque o veículo estava lá Borracha perfurada E para fora – talvez depois de um puxão duro no ombro – reparo. Camper foi atingido a toda velocidade por um caminhão que se aproximava, e os outros passageiros ficaram presos entre as folhas de metal quebradas: Vovó – 63 anos falecido – em Pai da criança (Machucá-lo, mas não seriamente) e outra garotinha, Irmã mais velha criança de 9 anos. Vovô não se machucou: Só quem desceu do veículo percebeu a aproximação do caminhão e conseguiu evitar o impacto. Imagine o choque que ele sentiu.

Recuperação

o BombeirosSe viram diante de uma cena aterrorizante (o campista foi reduzido a meia tonelada, que nem sequer foi nivelado por um pedregulho) e eles Ele separou os feridos do cadáver do acampamento, Antes de entregá-los aos cuidados de saúde. Vovó, infelizmente, não podia fazer nada. Considerando a gravidade do acidente, eles foram bem atendidos Quatro ambulânciasEle nasceu 118. Funcionários da Autostrade per l’Italia também compareceram.

A14 fechado durante operações de emergência Direção A1 Na seção bolonhesa, entre as alfândegas São Lázaro e Fira. Eles criaram Linha de dois quilômetros Na carta de saída obrigatória em A1, mas todas as dificuldades para os motoristas foram mínimas.