Adeus Mourinho, começa o efeito dominó | Uma oportunidade irresistível de treinar

O treinador português está prestes a receber uma oferta importante e os Giallorossi estão a ponderar se deixam o clube

Com o sorteio oficial Nova Série A Agora atrás de nós, o campeonato italiano está pronto decolar. Aproxima-se o pontapé inicial e vários clubes preparam-se maneiras melhores. Ninguém quer ficar despreparado, e para isso, Tenho que trabalhar Sério essas semanas. Alcance para a direita Condição física Atacar as partidas desde os primeiros minutos e buscar resultados impressionantes será essencial.

Avançar Em casa em Roma Começou a contagem regressiva para o primeiro jogo da temporada Contra Salernitana. O gol dos Giallorossi ainda está lá Quarto lugar Evitar erros aumenta as chances de alcançá-lo. Mourinho já avisou Seus filhos E, à espera de reforços no mercado, planeia um encontro de verão Detalhes mínimos.

O português, como sempre, será uma mais-valia em que confiar também Momentos muito ternos. O ex-jogador do Manchester United já mostrou que sabe dar a volta por cima Ambições do clube E soube levá-los a níveis nunca antes alcançados. Justamente por isso, os fãs torcem para que o Special One possa durar pelo menos mais dois anos.

Real Madrid, o sucessor de Mourinho Ancelotti?

Mourinho nunca se manifestou sobre isso o futuro dele E reviravoltas emocionantes não são excluídas. Foi possível nas últimas horas Português Você sai da capital, o espaço se cria e é palpável. De fato, o ex-Inter pode receber uma oferta difícil de recusar e está considerando Diga olá para Roma.

amando ele Real Madrid, que perderá Ancelotti na próxima temporada. começa De 2024 em dianteDe fato, o ex-técnico do AC Milan vai sentar no banco do Brasil e tentar vencer Copa América Com verde e dourado. Os merengues já estão à procura Seu sucessor e avaliar diferentes perfis. Entre estes recai o nome de Mourinho, que é bem conhecido ambiente de Madri.

Raul e Xabi Alonso estão entre os outros pretendentes

Especialmente treinado um Real De 2010 a 2013Liga, Copa del Rey e Supercopa da Espanha. O perfil de seu talento será mais confortável e satisfatório para os espanhóis fãs. Outros litigantes incluíram Raoul, Arbeloa e Xabi AlonsoAntigas bandeiras Brancos Com menos experiência de treinamento.

A sensação é de que se deve vir proposta oficialMourinho pode tropeçar seriamente. Recusar-se a retirar Não é fácil em Madrid, mesmo que os portugueses estejam felizes Fique em Roma E os Giallorossi podem treinar.