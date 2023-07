É hora de mudar – Il Tempo

O ministro Carlo Nordio apontou as questões que precisam ser abordadas na investigação criminal e, no dia seguinte à nova tempestade Delmastro, evidências via Arenula indicaram que a acusação forçada “demonstra a irracionalidade de nosso sistema”. “De facto, na audiência posterior – explicam as fontes – o Estado só vai insistir no pedido de arquivamento do processo em conformidade com o pedido de arquivamento. Pelo contrário, vai pedir uma sentença, o que se vai contradizer” . Igualmente claro é o comentário ao caso Santanché, em que “mais uma vez, emerge a confusão e o mal-estar perante a denúncia de um acto que deveria permanecer secreto”. Por este motivo, a alteração ao chamado ‘Aviso de Garantia’ é “urgente” e “a proposta de reforma visa eliminar esta anomalia protegendo a dignidade de todo o cidadão inocente pendente de condenação”.

A promotoria de Piazzale Clodio não se pronunciou sobre o imposto da Via Arenula, mas uma crítica clara vem de Eugenio Albamonte, advogado e ex-presidente da ANM, que resumiu: “O que é irracional é que o Ministério da Justiça resolva esses problemas , solicitando pontualmente a alteração de todas as regras que a sua aplicação lhe pareça indesejável.” “Entregar-se ao humor mais baixo e volátil da classe política, da qual decidiu fazer parte – comenta Albamonte – não é o caminho mais adequado para alguém com responsabilidades tão delicadas como o ministro da Justiça”.

A opinião dos advogados criminais de Giandomenico Caiazza é completamente diferente: “A acusação obrigatória ordenada pelo juiz de primeira instância contra a vontade do promotor público sempre foi uma das disposições mais irracionais e sem sentido do nosso direito penal. bem expressa pelo Ministério – diz o presidente do Sindicato das Câmaras Criminais – mas foi no final da década de 1980 Uma regra que existe desde então. Estamos percebendo agora? Antes tarde do que nunca. Espero que as consequências sejam tiradas isto”.

Quanto à declaração de garantia, “deve ser seriamente reconsiderada – continua Caiazza – porque algo está errado se ‘garantia’ se torna ‘sentença prévia'”. O Projeto de Lei da Justiça, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 15 de junho, carimbado pela Contabilidade do Estado e agora apenas à espera da assinatura do Presidente da República, o debate sobre ele é animado e promete agitar a multidão. Comitê de direção central dell’Anm, agendado para o fim de semana.