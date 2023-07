Mourinho e Dybala tentam convencer Morata: ele é a primeira escolha no ataque

O técnico português e atacante argentino Alvaro Morata está cotado para uma transferência para os Giallorossi.

Álvaro Morata, atacante do Atlético de Madrid, está no centro das atenções da Roma. José Mourinho e Paulo Dybala entraram em contato com o atacante espanhol para saber sobre seu desejo de se mudar para a Itália. No entanto, a operação pode ser dificultada pelo alto preço do jogador, escreve Jacopo Alibrandi no Corriere dello Sport.

Mourinho telefonou a Morata recentemente, elogiando as suas qualidades e elogiando-o com o treinador que o apresentou durante a sua passagem pelo Real Madrid. Dybala, por outro lado, teve várias conversas informais com Morata sobre a Roma, destacando como é gratificante trabalhar com Mourinho e o ambiente da cidade e do Olímpico com torcedores apaixonados. Os laços entre Dybala e Morata se intensificaram recentemente, com o argentino tentando convencê-lo de seu entusiasmo em jogar juntos em Roma.

No entanto, as negociações de transferência de Morata se concentraram nos custos financeiros. O jogador vale cerca de 22 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, além de um salário elevado que não pode beneficiar de um mandato de desenvolvimento. Respeitar os parâmetros financeiros da UEFA torna esta operação quase impossível, a menos que a Roma venda vários jogadores para libertar fundos.

Enquanto isso, a Roma está avaliando outras opções para o departamento de ataque. Mourinho gosta de Morata, mas há alternativas como Taremi do Porto, Balogun (que seria um empréstimo caro), N-Naziri e Skamaca. Este último era particularmente admirado por Thiago Pinto, que tentava trazê-lo para Roma por empréstimo. Embora possa ser uma aposta, devido à sua pouca idade e lesão recente, Scamacca está disposto a assinar com a Roma e ingressar na equipe.

Apesar das complicações financeiras associadas à contratação de Morata, Mourinho fará todos os possíveis para o trazer para a Roma, pois acredita que será uma garantia de qualidade e golos. O jogador está familiarizado com o Campeonato Italiano e tem um bom entendimento com Dybala. Se Morata também conseguir reduzir as demandas econômicas, esse movimento será mais viável. A esperança é que a Roma consiga encontrar uma solução para reforçar o plantel e corresponder às expectativas de Mourinho.