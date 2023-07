Um longo e comovente aplauso ao professor aposentado de filosofia do Colégio D’Assiglio, em Turim. “Meus meninos me surpreenderam novamente”

“Do que mais me orgulho? Dos meus meninos, sempre”. Enzo Novara Ele é professor. Muito dedicado aos alunos. para o seu desenvolvimento. Eles se tornam “Líderes de Pensamento”. Em seu último dia de aula Colégio Clássico Massimo D’Aceglio , os alunos se posicionaram em fila ordenada ao longo do longo corredor da Academia: todos bateram palmas e entoaram o mesmo nome. Como professor de filosofia.

“Não, eu não esperava isso, não assim – Novara (Na foto à esquerda) -. O gesto está além da imaginação, Foi fantástico. Imaginei uma saudação, principalmente no final do ano, mas o método foi lindo e emocionante». Quarenta anos atrás da cadeira, sempre tentando manter um sorriso nos lábios. Embora pareça impossível: “Claro que neste longo período de trabalho há momentos de natural dificuldade. Surgem situações que nem se pode imaginar. Mas devo dizer que me diverti muito com os rapazes. Não há razão para não rir e estar no seu melhor com eles. Ouça-os se puder. . Divertido também. Pode ser chocante quando você pensa em compromisso, mas posso dizer: eu realmente gostei».