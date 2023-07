Não peço desculpas e cumprirei desqualificação total – Corriere.it

José MourinhoRima com esforço: «Eu gosto de trabalhar, sou trabalhador Não é feriado.” Ele disse isso após a última vitória em casa contra o Spezia no início de junho, quando voltou de um mês de folga que começou logo após o fim do último campeonato. Na ocasião, os portugueses apenas visitaram o campo. O motivo é sair no retângulo verde uma hora após o término da partida Desqualificação. Cumprimentou os (poucos) torcedores que ainda restavam nas arquibancadas, seus jogadores curtiram o gramado com os filhos e gesticulou para as arquibancadas, que levaram a sério todo o lado amarelo e vermelho da cidade: primeiro com o dedo indicador e depois. Palma em direção ao baixo como se dissesse “estou bem aqui”. Embora tenha começado a temporada seguinte – a terceira de amarelo e vermelho – com Outra desqualificação. Dez dias de folga, nada de especial no primeiro (contra o Salernitana) e no segundo (contra o Verona).

Assim que desembarcou na capital, Mourinho respondeu a perguntas de repórteres no aeroporto: Algumas O mercado triplicouNada sobre os singles e uma escavação depois disso Motivos para desqualificação – “Multa de 50.000 euros por ofensa à honra e reputação do árbitro (Ciffi, ed) e de toda a FIGC, pondo em causa os procedimentos de nomeação dos árbitros” – precisamente neste caso. “Desqualificação? Eles me pediram desculpas disse Mourinho. Prefiro estar fresco do que num banco a este sol. Se formos a Portugal? Pelo menos é legal.”