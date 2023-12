Proibição de trânsito em Roma amanhã, 22 e depois de amanhã, 23 de dezembro de 2023: Quem pode viajar

Alarmes de fumaça em Roma bloqueiam parcialmente o trânsito. O prefeito Roberto Gualtieri chegou a assinar uma lei na qual estabelece limites contínuos à circulação de veículos. Correspondência em nota da Capitol. “Na sequência dos levantamentos realizados pelas estações da rede de monitorização urbana que ultrapassaram o valor limite para PM10 em diversas estações nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, foram recebidas previsões sobre a qualidade do ar e a sua evolução., A ARPA Lazio apresentou, o que indica a persistência de uma situação crítica na região de Roma com risco de ultrapassagem dos limites nos próximos dias indica que, para proteger a saúde dos cidadãos, é necessário intervir com medidas adequadas de controlo da circulação. , veículos com maior impacto ambiental”.

Mapa do cinturão verde de Roma

O que a portaria prevê?

No dia 22 de dezembro de 2023, das 07h30 às 10h30 e das 17h30 às 20h30 e no dia 23 de dezembro de 2023, das 07h30 às 10h30, além das interdições permanentes, o Prefeito assinou portaria já prevista para o dia 5/5. Em 2023, foi estabelecida a proibição da circulação de veículos particulares no território da Roma Capitale, separado pelo perímetro da “zona verde” ZTL (aqui está o mapa). Veículos motorizados a gasolina Euro 3, veículos motorizados a gasóleo Euro 4, ciclomotores e motociclos (3 e 4 rodas) Euro 2”.

Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2023 é proibida em todo o concelho a utilização de geradores de calor domésticos alimentados a biomassa lenhosa (na presença de sistema de aquecimento alternativo) que não respeitem os valores previstos. Para classe de pelo menos 3 estrelas (DM n.186 de 7 de novembro de 2017); Proibição total de qualquer tipo de queima a céu aberto; Proibição de estacionamento de todos os veículos com motor ligado; Reforçar a lavagem das ruas; Reforço dos controlos por parte dos órgãos competentes, nomeadamente o cumprimento das restrições à circulação de veículos e à utilização de sistemas de aquecimento a biomassa lenhosa e combustão externa.

Aquecimento e escritórios gerais

Além disso, nos dias 22 e 23 de dezembro de 2023, os sistemas de aquecimento serão desligados em todo o município e em todos os serviços públicos não essenciais.

Matéria atualizada às 19h49