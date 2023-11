De Benzema e Neymar a Mitrovic e Milinkovic: atuação entre decepções e façanhas na Arábia

Como está o desempenho das estrelas em movimento neste verão, na Arábia Saudita? Vamos encontrar todos os seus números em meio a grandes decepções e explorações inesperadas

O verão passado foi classificado fora do mercado cambial normal: viu entrada forçada Clubes ÁrabesRecrutou muitos jogadores das ligas europeias para se integrarem na nova realidade do futebol mundial.

Depois de alguns meses, qual foi o desempenho dos diversos perfis? Arábia Saudita? Será que eles deixaram sua marca com gols, assistências e atuações impressionantes, ou decepcionaram as expectativas com um desempenho abaixo do esperado?

Analisamos os principais nomes que chegaram à Liga Árabe na última campanha de contratação e seguiram seus passos. Cristiano Ronaldo. Falando em CR7, o 5 vezes vencedor da Bola de Ouro marcou 15 gols em 16 jogos, o segundo maior pontuador da Europa. O português ocupa um lugar adicional nesta lista porque a sua chegada à Arábia precede todas as outras.

Arábia Saudita, de Mitrovic a Neymar: atuação oposta

Não podíamos começar exceto os campeões portuguesesAl-NasserRecebe em suas fileiras um rosto familiar da nossa Série A: Marcelo Brosovic. Ex-meio-campista entre Ele tem 1 gol e 3 assistências em 13 jogos até o momento.

Não é um desempenho notável, mas ainda assim adequado. Ele definitivamente se saiu melhor, por causa do papel, Sadio Mané. O ex-jogador do Liverpool marcou 9 gols e deu 2 assistências em 17 partidas. Os números também são bons OdávioCom 3 gols em 16 jogos, eles ficaram empatados com 1 gol Laporte E Sego FobanaEle jogou menos partidas. Seque novamente dizCom 2 assistências em 10 jogos.

Há uma verdadeira decepção nesta primeira experiência árabe Neymar. Os talentos do Brasil jogaram Apenas 5 jogos Antes de romper o ligamento cruzado. Ele deixou sua marca um pouco 1 gol e 3 assistências. Muito pouco, devido a lesão, para alguém do seu calibre.

em’Al-Hilal Existem dois nomes conhecidos na nossa Série A, vamos falar sobre isso Milinkovic-Savic: 4 gols, 2 assistências e 1 cartão vermelho em 13 partidas, e Coulibaly: 1 gol e 1 assistência em 12 jogos. No entanto, o verdadeiro e indiscutível governante da Liga Árabe termina aqui Alexandre Mitrovic. O atacante sérvio também conta 16 gols e 3 assistências em 17 jogos, o maior artilheiro de todos os tempos entre o Campeonato e a Copa. Ele tem 6 gols e 5 assistências atrás dele Malcolm2 redes Ruben Neves E 8 jogos sem sofrer golos em 14 jogos bom.

Decepcionante Capri Vega e surpreendente Dembélé

Além dissoAl-Ahli Toda a atenção foi Capri VegaQuem amou a Arábia Nápoles. Porém, o meio-campista deixou sua marca com apenas 1 gol e 2 assistências em 11 partidas, decepcionando amplamente as expectativas. Talvez a melhor escolha seja abraçar a causa napolitana.

Ex-Milão, CássiaMarcou 4 gols em 14 jogos e perdeu Mahrez, artilheiro com 6 assistências em 6 situações. A contribuição deles também foi decepcionante Roberto Firmino, apenas 3 gols em 13 jogos pelo Brasil. Número de redes idênticas para redes São MaximinoEnquanto na 2ª Ibanez. Seco Demiral Dos 5 jogos que Edward jogou Mendy Ele manteve apenas 5 jogos sem sofrer golos em 14 jogos.

em’Al Ittihad Desligado Karim Benzema O francês é o artilheiro geral com 6 gols e 3 assistências em 11 jogos. No entanto, a contribuição para a implementação é mínima Conte (1 gol e 4 assistências), Fabinho (0 gols), Jodha (1 gol) e Luís Felipe (0 gols).

E rico Moussa Dembélé pendênciaAl-EtifaqAté para ele 9 gols em 9 jogos. Uma taxa de sucesso de 100% faz dele um dos melhores da Arábia. O ex-Roma também teve um ótimo começo Wijnaldum, que marcou 5 gols em 9 partidas. Ainda não marcou gol, mas registrou 5 assistências Henderson. Finalmente, encerramosAl-Shabaab Desligado Carrasco, protagonista de 5 gols e 4 assistências em 11 jogos. Habib com ele dizerNa súmula com um gol e uma assistência em 12 jogos até o momento.