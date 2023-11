Meloni: ‘Até 36.000 pessoas por ano mudam-se para dois centros na Albânia’ – Notícias

A partir da primavera de 2024, os migrantes resgatados no Mediterrâneo por navios italianos serão transferidos para a Albânia. O memorando de entendimento assinado por Giorgia Meloni e Edi Rama no Palazzo Sigi visa prevenir partidas e tráfico de seres humanos e mitigar pontos críticos como Lampedusa. “Um acordo foi alcançado durante uma reunião entre os dois líderes na Albânia em 15 de agosto, que foi descrita como um simples feriado, mas nada mais do que aperitivos…” um acordo foi alcançado. É “um ponto de viragem histórico não só para Itália, mas para toda a União Europeia”. “Se a Itália ligar para a Albânia, está lá”, esclarece Rama, lembrando que o seu país espera aderir à União Europeia, mas “é um país europeu: não vemos a UE na frente, mas isso não nos impede. E ver o mundo como europeu”. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, a descoberta “fortalece o nosso papel de liderança na Europa”, e da FdI falam da “doutrina Meloni”. “O governo levanta a bandeira branca na Europa e refugia-se na Albânia”, lê-se na Action, e o secretário da Esquerda italiana, Nicola Fratoianni, também critica: “O que precisamos é de transferir os resgatados para a Albânia”. “Está sendo criada uma espécie de Guantánamo italiana”, prevê Riccardo Maggi (+Europa). Numa visita a Londres no final de Abril, o Primeiro-Ministro explicou que “partilhava” a linha de Rishi Sunak quando o Primeiro-Ministro inglês estava a explorar a possibilidade de enviar requerentes de asilo ao Ruanda para verificação. Numa proposta que agora inclui a Áustria e apareceu na conferência matinal da Comissão Europeia, a porta-voz Anita Hipper comentou: “As leis de asilo da UE só se aplicam a pedidos apresentados na fronteira de um Estado-Membro, mas não fora dele”. Poucas horas depois, segundo fontes italianas, Meloni apresentou uma solução bem diferente da dos ingleses.

Vídeo da conferência

De acordo com o acordo, com detalhes pendentes, a Itália utilizará o porto de Schengen perto de Bari e a área de Kjadar, 20 quilómetros para o interior, tanto quanto é do conhecimento da UE, o que se recomenda estar “em total conformidade com o direito comunitário e internacional”. , construir na primavera duas estruturas, às suas custas: uma na entrada, para pouso e procedimentos de identificação; e um para acolhimento temporário de migrantes resgatados no mar. “Não meninos, mas mulheres grávidas e outros sujeitos vulneráveis”, observou Meloni. O protocolo não se aplica aos migrantes que chegam à costa e ao território italiano, mas aos resgatados no Mediterrâneo por navios italianos como o Marina e o GDF. Não são ONGs.

“Nos dois centros” os migrantes ficarão “durante o tempo necessário para os procedimentos. Quando estiverem totalmente operacionais, chegarão 36 a 39 mil pessoas por ano”, explicou Meloni, esclarecendo que a jurisdição dos centros será italiana. , a Albânia cooperará com as suas forças policiais em matéria de segurança e vigilância.

Houve pelo menos quatro reuniões no ano passado entre Meloni e “seu amigo” (como ela o chamava) Rama. Recebeu-o no Palazzo Sigi no final de setembro e, um mês antes, em Granada, realizou uma cimeira com ele, Sunak e o holandês Mark Rutte sobre possíveis esforços operacionais bilaterais e multilaterais contra o tráfico de seres humanos. Nasceu um “acordo à escala europeia” com a Albânia, disse o primeiro-ministro, reiterando o seu apoio à entrada de Tirana e dos Balcãs Ocidentais na UE, “ou à reintegração”. “Este acordo não é possível com nenhum outro país da UE”, disse Rama, optando por falar em Itália e recordando a “dívida irredimível” do seu povo para com a Itália: “Não cabe a nós julgar os méritos políticos das decisões. em outras instituições, a resposta ao aperto de mão é ‘agora’.” A assinatura do acordo, logo anunciada, ocorreu na presença do embaixador italiano em Tirana Fabrizio Pucci, um dos nomes que circulou para o cargo de conselheiro diplomático do primeiro-ministro após a demissão de Francesco Dallo. Primeira fila entre nomes como o vice-conselheiro diplomático Alessandro Cattaneo desde o final de agosto.

Agência ANSA Agência ANSA Edith Brooke: “Nunca disse que a Liga estava certa sobre os imigrantes” – Notícias – Ansa.it “Sou a favor da hospitalidade e as minhas palavras são exageradas e mal compreendidas” (ANSA)

Reprodução protegida © Copyright ANSA