Greve geral na sexta-feira, 17 de novembro, aqui está quem é afetado

Aqueles que entrarão em greve em 17 de novembro Eles param nesta Black Friday Trens, transporte público (ônibus, bondes e metrôs), Táxis e NCC. No entanto, exceto Setor de aviação. Estar longe do trabalho não envolve apenas transporte Setor Público, Escola, CorreiosDepartamento de Lavanderias Industriais e Saneamento Ambiental (Gestão de Resíduos Urbanos), Eles planejam parar por 8 horas.

Trens: Status de Trenitalia para Italo para Trenard Os trens Trenitalia, Italo e Trenord farão escala no dia 17 de novembro, das 9h às 13h. “Não podem ser descartadas possíveis consequências, embora leves, nos trens Frecce, Intermunicipais e Regionais da Trenitalia, disse o Grupo Fs Italiane em nota. Os funcionários da Trenitalia do Piemonte estão excluídos da greve. – lemos no comunicado de imprensa – sobre as horas finais da greve, antes e depois.

Transporte público em Milão, o tráfego está em constante movimento Quanto aos transportes públicos, o metro, eléctricos e autocarros estão fora de serviço entre as 9h00 e as 13h00. Conforme anunciado pela ATM, a greve não é sobre o Milan. Na verdade, na cidade, a última greve ocorreu na sexta-feira, 10 de novembro, portanto não houve intervalo suficiente (dez dias) entre uma mobilização e outra.

Táxis, balsas, cargas e trabalhadores rodoviários Os táxis se juntarão ao protesto total ou parcialmente durante 24 horas na sexta-feira. Inconvenientes são esperados para quem viaja de barco ou navio: as saídas serão atrasadas por 24 horas, exceto para rotas e serviços essenciais. Pessoal responsável pelos cortejos fúnebres, transporte de carga e logística (exceto bens e produtos essenciais com garantia de chegada aos portos) e responsáveis ​​pelo transporte rodoviário (neste caso serviços mínimos para uma circulação segura). READ Governo da Toscana, Boletim de 1º de julho: 53 infecções e 2 mortes - crônica

Companhias aéreas excluídas da greve, paralisação de 4 horas para bombeiros Os sindicatos CGIL e UIL decidiram “isentar de greve geral” todo o sector da aviação, comissários de bordo, pessoal de terra (gestores, handlers, catering, serviços contratados de segurança aeroportuária privada, etc.). Corpo de bombeiros durante o período 9-13.

Aquela escola Uma greve geral nas escolas, universidades, investigação, formação profissional e escolas não governamentais está prevista para todo o dia de sexta-feira. Flc CGIL explicou a luta pelo aumento dos salários, pela extensão dos direitos, pelo combate à pobreza dos trabalhadores e pensionistas e à falta de oportunidades para os jovens.

Higiene No sector da saúde, o Narsind (Sindicato dos Enfermeiros) apelou a uma greve de 24 horas por dia, impedindo a manutenção dos serviços essenciais. “Boas intenções na imprensa, mesmo por parte de membros com autoridade do governo, não são suficientes. Só uma mudança concreta no conteúdo da lei orçamental pode tranquilizar os enfermeiros, um sector cada vez mais esqueletizado e desmoralizado. por estas razões o protesto é inevitável.”

Razões para rescisão do contrato de trabalho A greve é ​​organizada para protestar contra o orçamento e as políticas económicas e sociais do governo.

Mais greves estão planejadas Hoje a mobilização da CGIL e da UIL começa com a greve dos trabalhadores das regiões centrais, em vez disso, em todo o território nacional, nos transportes e no emprego público, incluindo as escolas. Ao mesmo tempo, em Roma, realizou-se uma manifestação na Piazza del Popolo. Depois, na segunda-feira, 20 de novembro, foi a vez da Sicília; 24 sexta-feira nos Territórios do Norte; Segunda-feira, 27, para a Sardenha e, finalmente, sexta-feira, 1º de dezembro, para as áreas do sul. READ Eleições municipais de 2023 em Pisa, resultados ao vivo

O que é uma greve geral? Uma greve geral é uma forma de protesto em que os trabalhadores de um país ou empresa não trabalham por um determinado período de tempo. O direito à greve é ​​garantido pelo artigo 40.º da Constituição italiana.

Quando a greve for anunciada Dentro do período de aviso prévio, os sindicatos são obrigados a notificar por escrito a duração da greve, os métodos de implementação e as razões. O aviso mínimo é de 10 dias.