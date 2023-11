Dinerfena Laura Coviella foi a primeira espanhola a surfar a onda gigante da Nazaré

O surfista das Canárias Ele se tornou espanhol esta semana O seu catálogo é a onda lendária da costa portuguesa

“Navegando“, que palavra e expressão de palavra maravilhosa; Fortemente onomatopeico e, num sentido não objetivo, muitas vezes “cavalga” a psique humana como gigantescas ondas emocionais de paixões, amores avassaladores, medos, terrores e assim por diante. Se ela nos deu tanto, podemos imaginar por um momento o que ela deve ter sentido A surfista de Tenerife Laura Coviella deslizando Praia do Norte, uma onda gigante na cidade portuguesa de Nazaré‘, um sonho e desafio para todos os surfistas. Esse grande sucesso o tornou o primeiro-ministro de referência internacional no esporte.

Laura CovillaEsta semana foi aprovado como Foi o primeiro surfista espanhol a “escalar” esta onda gigante. Comentar a sua experiência neste evento foi sem dúvida um grande sucesso para o tinerfeña, uma profusão de fortes emoções, incluindo um profundo respeito por esta expressão selvagem, imponente e única do mar. Laura Coviella agradeceu finalmente a todas as equipas Red Bull, em particular Lucas Sambo e Lucas Fink, por apoiá-la nesta incrível aventura, sublinhando a importância da sua presença e apoio para alcançar esta grande conquista.

Foto: De AH – Laura Coviella na Praia do Norte, na Nazaré, onde um cañón subaquático forma paredes gigantescas, com as quais todos os surfistas sonham com Coroner./ Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool