Rupert domina com Verona no Mundial de Androgia em Portugal – Notícias

Peso da RÉGUA – Dois dos dois Grandes Prêmios concluídos; Se ainda não foi disputado na outra semana em Espanha, será ainda mais intenso no fim-de-semana português em Portugal, que vale para a segunda jornada do WTPGlobal FIM EnduroGP World Championship 2022. Na verdade, foi feito ainda mais no primeiro jogo. Dois GPs estão programados para este ano em Portugal, o segundo será em Coimbatore de 1 a 3 de julho após o teste italiano em Corbinet de 24 a 26 de junho.

Na grande foto de abertura, Will Rupret acima de Andrea Verona Desta vez vimos a corrida soar como curvas, tranquilizações, surpresas, vinganças, acidentes, lesões, um verdadeiro alarme para a segurança dos pilotos.

Imagem acima Hamish McDonald Se a qualidade do EnduroGP já tivesse sido alta durante os lendários desafios entre Salvini, Mio e Renet, teria sido ainda maior antes e depois da epidemia, já que agora se especializa em ter um número maior de participantes nas categorias Junior, Juvenil e Three Categorias abertas. Cave fundo. Talvez este ano tenhamos atingido o pico A velocidade das bicicletas especiais está relacionada às condições do terrenoQue As pessoas precisam ser levadas a pensar pela segurança dos corredoresTenta desacelerar seções rápidas de teste de enduro e teste cruzado. Joelho direito de Hamish McDonald’s lesionado na foto acima Assim, Holcomb caiu na Espanha e foi forçado a evitar uma viagem portuguesa devido a uma luxação do ombro esquerdo e uma lesão grave no braço direito. O GP de Portugal registou uma lista preocupante de lesões. O inspetor de pista da FIM, Mauricio Michaels, quebrou a clavícula durante um teste de enduro no sábado. Michaels foi acompanhado por Hamish McDonald, Brad Freeman e nosso Lorenzo Mogorito. O teste de enduro, que durou no máximo mais de dez minutos, pode ser muito rápido e perigoso sem que as galinhas diminuam a velocidade entre as rochas. O mesmo vale para o interrogatório de pedras que estão escondidas da terra e invisíveis pelo pó. Mas foi o McDonald’s que sofreu o pior; No sábado ele dominava a classe EnduroGP e E2 até a Oitava Especial, quando caiu durante o terceiro Teste de Enduro, o que pode ter lesionado os ligamentos do joelho direito. Freeman sofreu uma violenta encefalite canhota que afetou seu segundo dia de jogo depois de vencer a E3 no sábado, enquanto Macoritto machucou o joelho esquerdo, o que já o forçou a seis meses em 2019. READ Ronaldo foi insultado, os portugueses no caos

Acima foto de Joseph Garcia Por onde começar agora para contar essa corrida? Das surpresas? Vamos começar com Will Rupert, que se levantou na Espanha na semana passada após uma largada em câmera lenta na ablução italiana, terminando em terceiro no EnduroGP e terminando em segundo e segundo na classe E2 com dois segundos lugares. Ruprecht, aqui se tornou um míssil ao derrotar EnduroGP e E2 Lá Joseph Garcia também foi capaz de dobrar. Ruprecht pode ser considerado muito firme no EnduroGP E2, aliviado pela lesão de McDonald, enquanto o companheiro de equipe de Garcia TM-Boano não foi incomodado pelo australiano.

Vencedor de David Connery com o novo Fantastic XE 300 2T na E3 de domingo na foto acima Davide Guarneri ficou em 10º e 8º no EnduroGP. Após o segundo lugar no sábado e domingo na E3, foi uma surpresa quebrar o monopólio desta classe e vencer com o novo Fantic XE 300 2T. Freeman-beta bilíngue. Guarneri foi capaz de lutar até a final com o sueco Michael Pearson no domingo, graças a um recorde de 6,72 graças a seis etapas especiais.

Imagem acima de Thomas Oldrott Confirmações? Vamos começar Andréa Verona. Bicampeão mundial na E1 Ele não apenas dominou sua classe, mas novamente foi imenso, vencendo a terceira etapa da etapa de endurogia duas vezes.. Melhor tempo na E1 em 14 provas e nas restantes 11 (no total) em todas as especiais sempre utilizando a sua condução suave e eficiente entre os cinco primeiros, um pequeno acidente numa especial, um pequeno acidente no sábado. 25 especiais foram cronometradas, incluindo 6 Enduro Tests, 6 Cross Tests, 6 7 Super Tests) que estarão sempre entre os três primeiros. READ Scudetto, Fight of the Wards: Leo vs. Peric Revanches? Dois em particular, Thomas Altrati e Alex Salvini. Após as lesões em 2021, tornou-se constrangedor dizer como Oldratty consegue ser o protagonista este ano. Os seus números, aqui, falam por si: terminou em segundo lugar duas vezes na E1, onde ganhou polémicas 7 das 25 especiais, terminando sempre entre os três primeiros nas restantes.

Alex Salvini na foto acima O seu lugar de dois quartos atrás de Verona no EnduroGP é muito valioso. Salvini, por outro lado, renasceu em uma corrida muito dura. Bravo Alex; Quinta e terceira vez na E2 em comparação com Nathan Watson. Salvini, em Endroge, terminou em nono e sexto, terminando entre os dez primeiros. Torções? Brad Freeman é o melhor, mas infeliz, porque depois de conquistar o quinto lugar na E3 e endurogia no sábado, terminou em sétimo no domingo devido a uma dor no braço esquerdo na queda.

Matteo Pavoni na foto acima Contando com a E3 foram os dois melhores quartos lugares de Matteo Pavoni, no entanto, ele lutou para encontrar a impressão certa das condições especiais altamente escavadas entre as pedras e os vermelhos. Na E1, Matteo Cavallo terminou em oitavo no sábado, enquanto no domingo ele infelizmente foi retardado por alguns contratempos nas especiais. Duas vezes oitavo lugar para David Soreka, sempre entre os dez primeiros na E1.

Zach Pichon Imagem acima Junior duas novas vitórias para o jovem francês Zach Pichan, que dominou a EJ1. Wel Morgan Leciardo terminou em sexto na geral e terceiro no EJ2 no domingo, onde Enrico Rinaldi brilhou com quarto e quinto.

Enigo Rinaldi na foto acima O jovem Kevin Cristino teve uma boa vitória no sábado e caiu na final no terceiro degrau do pódio no domingo, quando lutava pela vitória com Buhkinen e Edmundson. READ “Forza Italia é essencial, os únicos liberais. O único partido de centro-direita em 2023. Salvini e Meloni dizem que sim Cor - Corriere.it

Foto acima de Kevin Cristino Jane Daniels e Andrea Pelotti, da Inglaterra, nas duplas femininas e sênior do Open.

Foto acima por Jane Daniels