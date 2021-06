“Gastei mais dinheiro na investigação do que na segurança da ponte” – Corriere.it

Sob a poeira de Morandi, os magistrados da capital da Ligúria pensam que encontraram evidências da acusação mais abrangente que levou à sua audiência Acusações de 59 suspeitos, incluindo executivos, gerentes e técnicos da Autostrat da L’Italia (Aspi) Quando era propriedade do Grupo Benetton, o subespião (posteriormente retirado) seria providenciado para manutenção e o Ministério da Infraestrutura (MIT) obrigado a verificar o estado de saúde da ponte. Isso inclui a alta administração da Aspi: o ex-CEO Giovanni Castellucci, o ex-gerente geral Pavlo Berdy, o ex-gerente de manutenção Michael Danferry; Antonio Galatta, ex-presidente, e Spia para o MIT, liderado por Vincenzo Cinelli, ex-chefe do departamento de supervisão, e seu antecessor Mauro Coleta. Os juízes enumeraram inúmeros “defeitos”, “detectando a deterioração da estrutura e monitorizando a sua evolução”, não conseguindo estabelecer “sistemas adequados para evitar a ruptura dos tirantes” e escreveram que não eram suficientes. “Monitorização dos sistemas … assim foram também efectuadas intervenções preventivas nos abrigos da estaca 9 (desabada, versão). Segundo o advogado de Gênova, Francesco Gossi, foi “inatividade e culpa consciente, com previsão”, Porque você pode imaginar que um evento pode acontecer, mas acredita firmemente que não acontecerá.

O propósito do desastre? BM, Peridi e Cardia de Finanza visam maximizar os lucros na política corporativa e economizar nos custos de manutenção. Mais de 18 anos desde que o empreiteiro privado geriu a ponte, foram gastos 488 mil euros em intervenções estruturais.(26 mil por ano). “Só o software usado para a investigação custará 2 milhões de euros”, disse o procurador-adjunto Pavlo de Ovidio. Aqui estão eles, um número de contradições. “Vamos agregar tudo mais, inclusive o custo do galpão usado para guardar os inventos.

Paralelo

Há também um lugar paralelo no pesado trabalho do Ministério Público: a tragédia da Ponte Morandi e do Val de Stowa, 19 de julho de 1985, 268 vítimas. Lá, os reservatórios desabaram e o rio de lama causou um desastre. “Em Stowa, eles cometeram um erro de design. Aqui temos erros de execução – sublinha o advogado – e depois parece ser a mesma história: ninguém que controla a estrutura ignora os sinais de alerta. É a obra do homem que se agrava a cada ano pela imobilidade de quem deve estudar, intervir e verificar. Finalmente escorrega. Dez pessoas foram condenadas pelo desastre. Segundo Morandi, no momento, além das duas empresas, existem 59 réus. A família Benetton e o establishment político ficaram longe do julgamento.