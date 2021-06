O Real Madrid está lá “

Uma venda emocionante vem de Portugal: Diego Dalot teria acabado na vista do Real Madrid! Será um conflito de mercado com o Milan?

O Milão Tem trabalhado muito para prevenir Diego Talot Em suas fileiras. Não é uma pequena conquista, dado Manchester United Cria uma parede com suas reivindicações. O objetivo do Rosonery Club era reconquistar os portugueses Demônios vermelhos Em dívida, mas inclui o direito de resgate.

Precisamente este é o último ponto em que o clube não confia Mais próximo, Quem quer lucrar imediatamente com a venda do Talot, ou pelo menos quer garantir a obrigação de resgate do Milan. A preferência do jogador é clara: Diego quer voltar ao Talot Rosenori e crescer sob o comando do técnico Stefano Pioli.

As partes estão em constante conversa, ele espera encontrar o equilíbrio certo. Mas tenha cuidado, pois depois do bom desempenho dos portugueses Europeus Contra França, Holofotes direcionados a ele. Como é bem sabido, após a positividade de Govt, Talot teve uma oportunidade maravilhosa de ser convocado para seu Major Nacional. Joa cancelou Aparentemente, isso representa uma vitrine importante.

Isto não é uma coincidência Real Madrid de Carleto Ancelotti Ele teria pensado em Diego como o melhor perfil para o lado direito das costas. Foi vendado Portugal.

Leia também:

Real Madrid substituirá Otriosola, Talot Cole

Num conhecido site português Bola Começou uma venda emocionante. Diego Talot acabou em chutes do Real Madrid, especial que Carlo Ancelotti notou. Técnico Ex-Milan Pensa em apostar nos portugueses para mudar algo que sai Otriosola, Entre outros A.C. O Milan continua.

Na verdade, o clube Rosonery não tem certeza sobre como fechar um acordo para Diego Talot Manchester United, Visando precisamente Otriosola como uma alternativa viável. Pode haver um retrocesso no mercado de transferências, com dois jovens laterais mudando de faixa.

Devo dizer em breve que as negociações do Real Madrid ainda não terminaram para Talot. Nunca Brancos Eles podem em breve decidir afundar o golpe. Isso, por sua vez, vai levar tudo para Milão Classe 1995, Alvaro Otriosola. O progresso é esperado das questões.