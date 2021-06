A mãe de Nicola revela: “Porque ele estava de sandálias …”

Mais algumas perguntas aguardam uma resposta na história do garotinho Nicola, Uma criança desaparecida de dois anos de idade, felizmente mais tarde foi encontrada sã e salva em uma escolta na área de Mugello.

Do buraco nove horas antes do alarme, até cerca de 30 horas a criança ficava sozinha sem água e comida Sapato Ele era uma criança com calafrios. Nesse último ponto, a mãe de Nicola tentou esclarecer. A mulher, que foi ouvida durante a busca, disse que seu filho havia adormecido na bolsa e o havia levado para uma cama de casal por esse motivo, e que ele estava vestido como mais tarde descobriu: o bebê estava sem camisa vermelha e calcinha. Ele era o que eu usava em seus pés Sandálias Segundo o relato de sua mãe, ele não foi privado porque não queria acordá-lo.

Enquanto isso, explicado hoje Correio florentino, As primeiras investigações de Borgo San Lorenzo sobre o mosquetão da empresa terminarão na mesa do advogado Giulio Monberini, que abriu uma pesquisa sobre o desaparecimento de Nicola.

Além das sandálias, fica a questão de quão longe o bebê já viajou. O comandante da estação Scorpiona Carbineeri também é mencionado aqui no ilgiornale.it, Danilo Chiccarelli, Disse Nicola, que desceu a falésia para levar a criança à segurança “Ele já percorreu pelo menos 4 ou 5 km desde que saiu de casa para o local onde foi encontrado depois. Nicola é definitivamente uma criança curiosa. O menino pode ter começado a sair de casa, talvez tenha parado várias vezes e nós tem que sair de novo. ” O soldado emitiu uma nota importante sobre a invenção: “Tenho a impressão de que a criança não passou a noite no vale onde a encontramos, porque a grama não foi amassada naquele lugar, ou seja, ela não fez a cama ali a noite toda.”

Não se sabe se o promotor vai ordenar um inquérito sobre os vestígios encontrados na porta. Como Courier Fiorentino ainda aponta, o Mana (Divisão de Inteligência Científica, Edição) Carabinieri acredita Traços Encontrado seco. Se isso for confirmado, deve-se excluir que os feridos ocorreram no dia do desaparecimento. Com isso, o que seu pai dizia seria considerado possível: na prática, o pequeno Nicola conseguia abrir a porta sozinho.

Procuramos esclarecer que Nicola ficou mais de 30 horas sozinha, sem comida e água. De acordo com os pediatras prefeito Um bebê de 21 meses não deveria ter comido ou bebido todo esse tempo. Então, por que ele não estava desidratado? Haverá uma resposta. O pequeno bebeu muita água quando foi levado ao hospital. Finalmente posso explicar o porquê Cães moleculares Eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio da criança. Cerca de 12 horas após a busca, os animais foram usados ​​para procurar cadáveres.