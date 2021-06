Goyalho português é um novo jogador de futsal do Napoli

Bruno Alexandre Diaz Goyalho é um novo jogador de futsal do Napoli. O campeão português, nascido em Cindra a 1 de agosto de 1987, vestiu uma equipa, a camisola da selecção da Louisiana, e conquistou 100 vezes o Campeonato da Europa 2018 na Eslovénia.



Sua dobradinha decisiva na final contra a Espanha, na Eslovênia, na Arena Stos (Lublajana). Por um total de seis gols por trás do evento Ricardino.

Começou a jogar em clubes da sua cidade natal de Vila Verde, Oliveiras, Balenciaz, onde conquistou três troféus e dois campeonatos antes de escrever uma história de 10 anos com o Benfica. Uma experiência com a ACCS em Paris, então a convite do Clube Napolitano disse imediatamente que sim.



“Estou muito satisfeito com a minha escolha e agradeço ao presidente por confiar em mim – diz o ex-capitão do Benfica.“ É um sonho que se tornou realidade. Vencer é incrível, são emoções únicas, espero poder fazer de novo. Qualquer jogador deve responder dentro de campo, vou trabalhar muito para dar tudo de mim com esta camisa e atingir os objetivos do clube ”.

O presidente Perugino o recebe de braços abertos: “Pelas características e motivações dos jogadores, identificamos jogadores que podem garantir um salto de qualidade. Goyalho é um deles, ele tem tudo que pode fazer de melhor com uma camisa azul. Ele sabe que veio para uma empresa com grandes expectativas e espero que venha trabalhar ”.

Clip – https://www.facebook.com/ffnapoli/videos/1194967490938734