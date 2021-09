Drake: “As coisas têm que ser feitas porque não são populares” – Corriere.it

Mario Draghi Lembrar Benamino Andretta Em Bolonha, durante a nomeação do auditório da Bologna Business School para economista, educador e político trentino, um retrato do chefe de Estado regressa ao público e surge uma coleção de recordações. E de alguma forma, mesmo todos Discussão das reformas do país em vigor nos últimos meses. O lembrete do primeiro-ministro sobre isso (meu primeiro trabalho do MIT na Universidade de Trento, ao qual estou em dívida), ainda é válido hoje. Isso é necessário, como disse Androtta como político, Tome as decisões necessárias, mesmo quando não for popular,As coisas têm que ser feitas porque têm que ser feitas, Nenhum resultado imediato: uma característica de reforma é necessária Combine autonomia e imediatismo, Obrigatório em alguns casos Muitos não e alguns dizem que sim, Para evitar afogar tudo na irresponsabilidade.

No mesmo dia o Primeiro-Ministro comparece, em Bolonha, No fórum do G20 Dedicada ao diálogo e à paz entre diferentes culturas e religiões. Drake cita o Papa Francisco (O terrorismo e a violência não nascem de uma alma religiosa, traem a religião) e mandam uma mensagem: O dever da política, Anteriormente, era pautado pelo estudo e reflexão. Nisto, vós, autoridades religiosas, tendes um papel fundamental a desempenhar. Chame a política de ação para corresponder à sua mensagem. Ele então dá uma versão pessoal dos princípios da fé (a religião nunca deve ser explorada, mas nos piores casos, ela é usada para justificar a violência, a privação de direitos fundamentais), tudo o que ele diz é que a violência afeta em nome de uma crença É útil tomar. Aqui o discurso toca Crise em curso no Afeganistão: Somos testemunhas Imagens que nos remetem aos anos sombrios da história do país. Como uma comunidade internacional Temos uma obrigação moral, Dever de ajuda humanitária, prevenção do terrorismo, apoio à proteção dos direitos humanos ”. READ Governo, maioria dividida na reabertura: Esperança 3 de maio | Salvini: "Zona amarela imediata sempre que possível"

Também há espaço para uma intervenção durante o dia, um Mensagem de vídeo para o Fórum Econômico Italiano-Alemão. Segundo Tracy, Itália e Alemanha podem desempenhar um papel de liderança na conclusão da integração europeia porque as economias dos dois países são praticamente interdependentes: Alemanha e Itália são a máquina de produção da UE. Metade de sua produção industrial vem de nossas fábricas. Da mecânica aos mecanismos de transporte, Muitas vezes somos uma única cadeia de valor, Um sinal definitivo das vantagens do mercado único e da associação monetária. Em 2020, o comércio entre os dois países era de US $ 116 bilhões, mais do que o comércio da Itália com os Estados Unidos e a China. A Alemanha negocia mais com a Lombardia do que com a Turquia. A Itália comercializa mais com a Baviera do que com toda a Polônia. Nossa prosperidade e bem-estar depende muito da unidade.

