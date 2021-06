Se Sancho não vier, possível oferta para Ronaldo

O Juventus Isso definirá o mercado em termos de eliminação. Na verdade, a Juventus vai tentar iluminar o time primeiro, antes de investir. Manuel Locatelly pode fazer uma exceção apenas. O meia Sassuolo será considerado o melhor jogador para valorizar a qualidade do meio-campista da Juventus. No início da próxima semana, pode haver uma reunião entre Emiliers e Bianconeri para discutir a transferência da seleção italiana para Turim. De resto, o mercado depende da saída, primeiro ao seu fim Cristiano Ronaldo.

Só depois do Europeu é que os portugueses vão decidir o futuro da sua carreira. O clube interessado no jogador agora será o Paris Saint-Germain, principalmente se o Mbappé for vendido. Nas últimas horas, o Manchester United vai entrar na lista das empresas que podem dar uma oportunidade à Juventus para os portugueses. Na verdade, ele poderia ter evitado com entusiasmo a transferência de Jadan Sancho, o primeiro alvo do mercado inglês para o setor avançado, para o Manchester United.

Paris Saint-Germain e Manchester United interessados ​​em Cristiano Ronaldo

De acordo com os últimos rumores do mercado, o Manchester United ofereceu a Jadan Sancho um prêmio em dinheiro e um cartão Tony van de Peek.

O Borussia Dortmund estima que o internacional inglês vale 90 milhões de euros, mas dará as boas-vindas aos holandeses nas negociações. No entanto, o antigo Ajax recusou-se a transferir-se para o clube alemão porque pretende apostar menos no Reino Unido do que na melhor época. Com isso, o negócio pode prosseguir e o setor avançado britânico investirá em outro player.

Cristiano Ronaldo O Manchester United pode ser o melhor perfil. Assim, se os portugueses decidirem deixar a Juventus, isso poderá ser definido como um desafio de mercado entre o Paris Saint-Germain e o clube. inglês Para o jogador.

Mercado Juventus

Dizer adeus a Cristiano Ronaldo na Juventus no final será uma perda técnica significativa, mas permitirá ao clube da Juventus se dar um mercado melhor.

Na verdade, pode ser um investimento importante, sempre atualizando a equipe e sem pesar o salário. O perfil que eles querem Duson Vilahovic, O protagonista de um grande atacante da Fiorentina na temporada 2020-2021. A Toscana estima que seja cerca de 60 60 milhões, mas pode oferecer à Juventus uma taxa adiada pelas próximas temporadas.

