Blitz da Máfia, Polícia e Carabineiros em Palermo: 31 prisões

A investigação permitiu esclarecer o organograma das famílias mafiosas nos distritos de Siagulli e François, que incluem clãs como Corso de Mille e Rosella. Em particular, as investigações que lançaram luz sobre os novos líderes do clã Brancaccio confirmaram que, após uma Blitz em 2019, as famílias da máfia tentaram se reorganizar.

Dessa forma, foram identificados os líderes, seguidores e “soldados” filiados à Cosa Nostra, que saquearam dezenas de extorsões, juraram fidelidade a inúmeros comerciantes e empresários e administraram praças comerciais espalhadas pela região de Francacio. Parte do dinheiro arrecadado com essas atividades será usada para sustentar as famílias dos presos. A lei reestrutura e documenta 50 extorsões contra empresários: de pequenos vendedores ambulantes ilegais a grandes distribuidores.

A renda foi imposta a todos os operadores económicos. O roubo de intimidação nem deixou um vendedor Spinzion (o habitual Focasia em Palermo), e depois de encontrar as fechaduras bloqueadas pelo ataque, ele recorreu a um dos suspeitos para “consertar”. Até um empreiteiro pode se aproximar da família de Francacio e construir apartamentos sem problemas. Ele pretendia comprar o terreno, mesmo antes disso, conforme revelado na conversa policial, ele teria pedido segurança à família mafiosa para evitar furtos, roubos ou danos.

16 mil máscaras roubadas Cosa Nostra

– A Cosa Nostra estará por trás do furto de vinte caixas de 16 mil máscaras FFp3 roubadas.

Revenda-os em caso de uma emergência epidêmica completa. Como medida cautelar, o juiz lembra um episódio que saiu há três anos, manchando a subcultura da máfia, dizendo: “É impossível deixar de apontar que a escolha de vida dos suspeitos é uma prova plástica de seu estabelecimento.