Quando ir, o que ver e as melhores ilhas

Colónia portuguesa desde 1465, Cabo Verde tornou-se independente em 1975 e desde então tornou-se um destino turístico popular pelo seu mar e praias pretas e brancas. Aqui o Ventos alísiosQue Eles sopram de nordeste a sudoeste, oferece um clima ameno durante todo o ano. eu’Arquipélago de Cabo Verde Abrange totalmente 18 ilhas de origem vulcânica oceano Atlântico, a cerca de 500 quilómetros da costa africana, a sul das Ilhas Canárias. A sua posição geográfica é ideal para quem pratica ventos fortes Esportes Aquáticos. Ilhas do Arquipélago Eles estão divididos em dois grupos; Ilhas do BarlaventoDe Barlavento para Norte: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Ilha Do Sal, Boa Vista; e Ilhas do Sotavento, Sottovento, no sul: Mas eu sou, Santiago, Fogo, bom. A República de Cabo Verde é uma nação insular na África Ocidental com um clima perfeito para férias na praia e é espetacular. Estâncias balneares. É difícil determinar quais ilhas são as mais bonitas e, embora algumas sejam desabitadas, todas valem a pena ver. Infelizmente, as viagens internas não são tão fáceis, por isso é difícil visitar todas elas nas mesmas férias. Então aqui está a lista de itens indispensáveis.

Boa Vista

Levando em consideraçãoA ilha mais bonita de Cabo Verde, Boa Vista É uma das mais abrigadas do vento e está dividida em zonas com características distintas que permitem diferentes experiências. Participe de um safári envolvente e fotográfico para explorar o interior do deserto. Deserto de Viena A partir da cidade de Sal Rey. Em vez ao longo das costas Praias Desligado Santa Mônica, De Chave E Atlanta Eles são perfeitos para relaxar.

Matt Walford//Boas fotos

Ilha do Sal

Talvez a coisa mais conveniente de conseguirIlha do Sal, Na verdade, o ponto de chegada de quase todos os voos internacionais europeus é o seu aeroporto, Amilcar Cabral. Sal é uma ilha especial Resorts à beira-mar incríveis E maravilhoso Panoramas do vulcão. Não perca Praia de Santa MariaPrincipalmente para quem gosta de surf, kitesurf e windsurf e quem ama o bronzeado super dourado.

Santo Antão

Santo Antônio é a segunda maior ilha do arquipélago. totalmente conhecido Verde e selvagem. No noroeste do arquipélago, perfeito para os amantes da natureza Excursão e aventura entre cânions, ravinas e falésias. Subindo Cratera de Govo 1170 metros, de diâmetro Vale do LeiteUma das excursões mais bonitas.

Santiago

Santiago Metade da população do arquipélago está aqui vida noturna E isto festas Eu estou em casa. A Praia de Cabo Verde é a capital do país e na verdade o seu centro Praça XII de Setembro, é todo o centro da vida política, social e histórica de Cabo Verde. Santiago tem uma paisagem que se caracteriza por diferentes paisagens, desde grandes montanhas até salinas e praias de areia branca e fina.

Ilha de Mayo

Pacífico Ilha de Mayo Tem um território árido, desértico e pouco povoado, mas também aqui há muito para ver, como os oásis da Figueira da Horta e da Figueira Seca, a aldeia de Moro e as salinas.

Ilha do Fogo e Vulcão do Pico

2.829 metros de altura, Il Vulcão Pico do Fogo Domina a ilha e é o ponto mais alto de todo o arquipélago. Você pode participar de caminhadas espetaculares nas montanhas com guias turísticos especializados. Não menos importante Praias de areia pretacomo Sau Felipe. Um vinho local, produzido aqui e exportado para todo o mundo Manekham.

São Vicente

Para buscadores Engraçado umSão Vicente também é imperdível. A cidade portuária do Mindelo tem bares, belas praias e muito mais Eventos culturais Muito interessante como tal FestivalO CarnavalA versão cabo-verdiana do festival brasileiro ou anual Festival de MúsicaUm evento onde diferentes artistas tocam e cantam canções locais e tradicionais contaminadas pela herança musical senegalesa e portuguesa.

Quando ir

Cabo Verde é uma região tropical com um clima agradável durante todo o ano. No entanto, estes são os meses mais recomendados para visitar o arquipélago Entre maio e julho está entre De novembro a dezembro Porque acontecem entre janeiro e março com mais vento e menor variação de temperatura no período noturno.