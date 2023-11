Milão, Senadora Liliana Segre sobre a guerra Hamas-Israel: “Tristeza sem fim, sinto que vivi em vão”

DesligadoConselho Editorial de Milão

Senador em noite organizada pela comunidade judaica de Milão para exigir a libertação dos reféns do Hamas

“Estou aqui porque acredito Uma noite importante. Não quero falar sobre esse assunto, senão sinto que vivi em vão.” E, portanto, senador vitalício Liliana SegreAo chegar em uma noite organizada pela comunidade judaica de Milão Sinagoga via della Cuestalla, Um mês após o ataque do Hamas a Israel, pelas vítimas e pela libertação dos reféns. Segre, que sobreviveu ao anúncio de deportação, contou a quem lhe perguntou sobre os filmes vistos nos últimos dias. Auschwitzrespondeu “Estou infinitamente triste».

“Fotografias de pessoas que não estão mais aqui como em 45” Um foi colocado em frente à sinagoga Uma longa fila de carrinhos Com folhetos com rostos de pessoas Reféns sequestrados pelo Hamas. Uma longa faixa no portão da sinagoga apresenta rostos e as palavras “Traga-os para casa”. “Eu tinha 15 anos em 1945. Tenho 93, ainda deveria estar aqui? – acrescenta o amargo Segre -. Olhando essas fotos, lembro-me do meu retorno de Auschwitz em 1945, e em setembro e outubro, vindo todas as tardes à comunidade judaica que então ficava na Via Amedi. Estava cheio de fotos de homens que nunca mais voltaram Perguntaram se eu me lembrava de alguém. Eu tenho 15 anos. Tenho 93 anos, devo estar aqui? Nada a dizer. A importância de estar aqui está implícita.”

Uma comissão anti-racismo foi convocada Segre anunciou hoje em nota 9 de novembro Vou me encontrar lá Comissão Extraordinária de Combate aos Casos de Intolerância, racismo, antissemitismo e incitação ao ódio e à violência, em que o senador é presidente. Na ordem do dia, algumas comunicações relacionadas com «Um ambiente crescente de anti-semitismo e de fomento ao ódio Após os acontecimentos dramáticos no Médio Oriente.” READ O incêndio em Catânia destruiu casas e a praia em um distrito

Sobreviventes da rave de 7 de outubro Os manifestantes, algumas centenas de pessoas, defenderam o testemunho dos dois homens 7 de outubro Rave Survivors Kids Em Israel. “Ficamos muito emocionados com essa torcida – dizem -, uma das festas mais lindas de todas. Aqui todas as pessoas estão se abraçando, estamos todos juntos, há um clima muito lindo. começamos a ouvir Trovão alto, acreditávamos que eram fogos de artifício. Felizmente nos levantamos e corremos para a pista de dança para vê-los. A certa altura, quando estávamos no palco, a música parou e um homem deu o alarme Mísseis, estamos todos acostumados. Naquela hora ficamos deitados no chão até os mísseis passarem e então começamos a dançar novamente. Mas em vez de passarem os mísseis aproximaram-se cada vez mais do grupo. Alguns seguranças nos disseram: Vá embora, isso é um ataque terrorista. Naquela época, explicam, foi criado um engarrafamento de carros para escapar. «Todos aqueles que fugiram inicialmente foram mortos pelos terroristas. Depois começamos a ouvir gritos e vimos pessoas feridas clamando por socorro. Entendemos que a situação era complicada e cada um de nós começou a correr em direções diferentes. Os terroristas dispararam contra nós. As pessoas caíram no chão e me pediram ajuda, mas eu tive que pensar na sobrevivência. Se tivéssemos parado, eles também nos teriam matado.” “Corri trinta quilômetros sem parar – acrescentou uma das testemunhas -. Todos estes foram filmados continuamente por 6 horas. Perdi meus melhores amigos nesta festa. Mas a vida continua, temos de ser fortes, temos de estar unidos.”

Rabino: Não se esqueça “O significado principal deste acontecimento não deve ser esquecido, e pensamos que não seria necessário dizê-lo depois da Shoah, mas já começamos a esquecer. Pedimos a cada um de vocês que faça tudo o que puder para trazer os reféns para casa. … Os prisioneiros não devem ser esquecidos. O rabino-chefe de Milão, Alfonso Bedazzur Arbib, dirigiu-se ao evento realizado na sinagoga. “Há um substrato de anti-semitismo que devemos abordar para combatê-lo, mas eles nunca acreditaram que pudesse chegar ao ponto de justificar a loucura do 7 de Outubro.” READ Count Go, dois gols de Salah condenam o Tottenham contra o Liverpool

Hall é controverso. Meghan o protege Controvérsias E alguns assobios para o prefeito Pepe SalahQuando o Presidente da Câmara Municipal Elena Buscemi Com “Saudações do Prefeito e da Câmara Municipal”, ele subiu ao palco. Esta dissidência foi imediatamente denunciada pelo chefe da comunidade judaica Walker Meganagi: «Não gosto do que muitos de vocês fizeram ao nosso prefeito – disse ao público -. Você pode não concordar, mas isso não é feito aqui. Você pode tirá-lo. Mas ainda Somos italianos e milaneses e respeitamos o prefeito da nossa cidade”. Posteriormente, acrescentou: “Pedimos ao município de Milão, que ainda não se pronunciou, que condene as manifestações (pró-palestinianas) de sábado. Ed.) É um absurdo que uma cidade acolhedora como Milão não tenha coragem de se expressar. É uma questão de justiça”, afirmou.

Fontana: Segre é um exemplo para todos nós É o governador Atílio FontanaEm vez disso, a Senadora Liliana tem de responder às palavras de Segre. “Ela é um exemplo para todos nós – disse ele -. Devemos lutar com ela para garantir que essas atrocidades não aconteçam novamente e que nenhuma declaração seja feita que afete o povo judeu, sua existência, seu direito de demonstrar sua liberdade e democracia. Estarei sempre convosco”, sublinhou.

Apoiado pela Comunidade Islâmica de Milão A comunidade islâmica da mesquita de Milão também trouxe uma mensagem de apoio à comunidade judaica. O conselheiro Abdul Ghafoor falou. “Devemos orar juntos Libertação incondicional de reféns israelenses – disse ele em um trecho de seu discurso -. Apelamos aos líderes religiosos judeus e muçulmanos para que se envolvam na prevenção da propagação de uma cultura de ódio. É hora de nós, pessoas fiéis, apoiarmos uns aos outros em tempos difíceis. Embora saibamos que este sentimento existe entre as nossas comunidades, é necessário difundir esta mensagem para que a paz prevaleça. READ Série A: João Félix está livre na dupla



