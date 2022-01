Kovit Data Today Itália, Boletim de 17 de janeiro: Infecções, mortes e internações hospitalares

Roma, 17 de janeiro de 2022 – A Novo Boletim do Governo De Ministério da Saúde Sobre Infecções, mortes e hospitais Dentro Itália A partir de Hoje, 17 de janeiro. Foi quase ontem 150 mil casos e 248 mortes2,5 milhões é atualmente positivo. Os dados nacionais são destacados, vindos dos primeiros números Regiões: As infecções estão diminuindo Vêneto (+6.381) 12,6% de incidência; 5.626 pessoas recém-infectadas Toscana E 13 mortes. O Boletim Diário Mas isso deve mudar, diz o subsecretário de Saúde Costa, que fala de política em vez de seleção científica. E deixa claro que uma reflexão deve ser feita inteiramente no sistema de cores, pois é apropriado dar perspectivas aos cidadãos sobre o rosto de 90% das pessoas que foram vacinadas.

Isolamento para positivos: quanto tempo dura e quais trocas devem ser feitas

Resumo

Escola, Costa: “Crianças em sala de aula são vacinadas, pai para outros”

Segundo E dar Agenas Atualizado em 16 de janeiro, por cento Lugares em enfermarias não ocupavam área importante De pacientes Govit 29% das vendas Atinge 69% na Itália e no Vale de Asta. Em 24 horas, crescerá em outras 11 regiões: Abruzzo (29%), Basilicata (26%), Calábria (41%), Campânia (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%) %), Piemonte (30%), Buglia (21%), Sardenha (15%), Toscana (25%). Gala (33%) e Veneto (23%) na Úmbria. Estável em Friuli (29%), Lazio (27%), Liguria (38%), Molise (13%), Pa Bolzano (18%), Pa Trento (25%), Sicília (35%). 30%: Calábria, Ligúria, Lombardia, Sicília, Valle d’Asta.

Esperança: “Estamos no topo, mas abaixo da terra”

Dados do Ministério da Saúde sobre Infecções, Óbitos e Internações e Tabela Pdf serão divulgados após o recebimento

Regiões / Campânia

O Região Campânia Informado que os pontos positivos do dia 9.370 Dos quais 5.039 são antígenos positivos e 4.331 são tampão molecular. 25 pessoas morreram nas últimas 48 horas; 6 pessoas morreram mais cedo, mas foram registradas ontem.

eu 6.652 eu Novos casos Corona vírus diagnosticados Buglia, 13,2% dos 50.360 ensaios realizados. Foi Uma vítima. Atualmente existem 123.755 pessoas positivas: 615 das quais foram internadas no hospital em estado crítico (593 ontem) e 63 estão em terapia intensiva (ontem eram 61). A província mais afetada é Barry, com 2.636 novos casos. Província de Lecce com 1.318 casos seguida de Foggia com 874; Morcego com 621; Printici 566 e Toronto 563.

Hoje, os Lácio Cadastro 6.447 novos casos e 17 mortes. Atualmente 221.533 pessoas são positivas, das quais 1.789 estão no hospital, 204 estão em terapia intensiva e 219.540 estão em isolamento domiciliar.

Covit del Vêneto Hoje um Declínio das epidemias, +6.381 Em 24 horas, no entanto – assim como todas as segundas-feiras – o feriado é afetado pela atividade reduzida de vigilância, com apenas 50.302 trocas em comparação com a média de 120-140.000. O número ainda é alto Vítimas, 28, Um total de 12.753 pessoas foram afetadas desde o surto. O número de internações está aumentando: 1.766 (+31) na área médica e 205 (+7) na unidade de terapia intensiva. Atualmente o número de indivíduos positivos é de 256.274 (+3.332).

eu 5.626 eu Quase Encontrado positivo Toscana A partir da análise de 15.970 swabs moleculares e 15.804 swabs antigênicos rápidos nas últimas 24 horas. Atualmente positivo é 178.771, + 0,2% em relação a ontem. Dos internados no hospital, 1.441 (mais 73 do que ontem), 138 dos quais estão em terapia intensiva (11). Hoje estão cadastrando 13 novas mortes.

eu 2.012 positivos Kovid foi encontrado no último dia Mercado, O número associado ao menor número de swabs analisados ​​em férias foi de 5.872 no total, dos quais 4.995 eram via diagnóstica (molecular e antigênica), o restante da via curada. O índice positivo é de 40,3% e a taxa de incidência continua crescendo, chegando a 1.919,13 por 100 mil habitantes.

O Pessoas testaram positivo Em Al Govid Calábria Aumentado por 1.693 Unidade em relação a ontem. Oito mortes Gravado nas últimas 24 horas. As internações em terapia intensiva estão diminuindo (-2), enquanto as de enfermarias estão aumentando (+6).

eu 1,527 eu Novos pontos positivos Covit foi descoberto hoje Abruzzo, 9,78% de 3.300 swabs moleculares e 12.307 testes de antígeno. Despesas Morto Postagens 6 O número de casos entre 64 e 91 anos subiu para 2.705 desde o início do surto. Atualmente são 69.874 positivos (+796 em relação a ontem): 398 pacientes (+12 em relação a ontem) deram entrada no hospital na área médica, 35 (-3) estão em terapia intensiva e os outros 69.441 estão em isolamento domiciliar.

Domingo trouxe consigo uma trágica participação antes das mortes do governo Tirol do Sul Com outros Duas vítimas. eu Novos pontos positivos eu 1.347 Ontem contra 1.757, como sempre, embora o número de segunda-feira tenha sido distorcido pelo baixo número de swaps no fim de semana (menos de 8.500). Por outro lado, o número de pacientes internados no hospital ficou estável: 17 estavam em terapia intensiva e 91 pacientes do governo foram internados no hospital em enfermarias normais. 25.670 estão atualmente em isolamento/isolamento domiciliar.

Mil casos (+1.007) e 6 mortes Sardenha. Dentro பசிலிக்காட்டா 145 novos positivos e 5 mortes. Duas vítimas e 440 casos Molise. Mais dois foram mortos Úmbria774 infecções foram relatadas nas últimas 24 horas.