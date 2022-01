Covit, Fontana: “A Lombardia está definitivamente indo para a Zona Laranja” – Chronicle

Lombardia em direção à Zona Laranja, esperando parar em breve

Aviso do governador Atílio Fontana Mesmo que surpreendente Risco de descarga Já estava no ar, principalmente à luz dos últimos dados do Agenas sobre a taxa de ocupação de leitos em enfermarias normais e unidades de terapia intensiva: Lombardia Ocupa 16% das unidades de terapia intensiva (20% fica laranja) e 29% dos leitos não estão em áreas de risco, portanto o limite máximo fica próximo a 30%. Lá Lombardia Vamos lá Em direção à zona laranja, “Essa parece ser a direção embora É difícil fazer previsões – Adicionado Fontana – porque a variante Omicron é completamente diferente. O desenvolvimento do vírus não é comparável ao do antigo cov. Acho que não podemos esperar, se já era difícil, agora é ainda mais. Esperamos que a direção pare em breve.”

Zona Laranja, 5 áreas estão em perigo e 3 áreas estão em equilíbrio

Aumento de leitos de UTI e aceleração antes da vacinação. Estas são as duas estradas principais que Byrone segue para evitar entrar na Zona Laranja. Hospitalização é reduzir o estresse Programado para sexta-feira Hospital Fiera de Milano reabre, EUA unidade de terapia intensiva temporária máxima construída durante a primeira onda em março de 2020 e permitiu 505 pacientes do governo na segunda e terceira ondas entre 2020 e 2021. O sistema está pronto desde junho passado, mas está pronto para reabrir dentro de 48 horas a partir do início de dezembro. Fontana, por outro lado, promete: “Continuaremos a insistir nas vacinas, A área onde somos mais vacinados, Seguimos nessa direção e olhamos para o futuro com moderado otimismo. A vacina é a única chance de superar a nova variante desse vírus. “Por esta razão, antes da reabertura das escolas, a Lombardia Avançar Aceleração da campanha antigovernamental no início Vacinas mesmo à noite Para crianças de 12 a 15 anos.

“Estamos muito próximos de Orange, mas a Conferência Regional com as ações que o governo pediu para as pessoas vacinadas Como a parte branca laranja. Adoramos porque era grande A diferença entre quem foi vacinado e quem não foi. Quem não for vacinado corre o risco de ir ao hospital”, disse Friuli Veneza Giulia, presidente da Conferência Regional. Massimiliano Frederico. “Se o hospital estiver concentrado – há risco para todo o país. Assim, a pessoa vacinada protege a si mesma, os hospitais e a comunidade. Aqueles com a terceira dose têm 75% mais chances de serem infectados e 90% mais chances de se tornarem graves doentes se forem infectados Estamos falando de números completamente diferentes.

O que muda de amarelo para laranja: novas regras

“Atualmente, se 50 pessoas são internadas no hospital todos os dias, Você vai para a área laranjaHospitais são empurrados para a crise e depois vão para a zona vermelha”, disse o governador Lucas Jaya Comentando as infecções de hoje, 215 pacientes estão em terapia intensiva em Venito e 1.680 estão na área médica. “Tudo fora parece normal, não nos hospitais – disse o governador – os leitos estão superlotados e é importante ver quanto tratamento pode ser dado aos pacientes que não têm covit”. Com 21.000 positivos registrados hoje, Zaya observou que pelo menos 200.000 venezianos estão solitários.