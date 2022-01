Uma despedida instantânea que agrada Roma e Mourinho duas vezes

Mercado de transferências de Roma continua: Direção corta saldo de Mourinho e dá mais um elemento ao treinador português

As duas últimas derrotas o empurraram Roma Da luta pelo quarto lugar. Só o resto do campeonato dirá ao time de José Mourinho Ele ainda pode estar com o objetivo de voltar à corrida de qualificação para a próxima partida Liga dos Campeões, Claro, porém, contra os erros recentes Milão e Juventus Complicou os planos de Geolorosi e nada.

No entanto, a liderança da Roma está trabalhando para ajudar seu treinador e está perto de completar outros movimentos do mercado. Outras atividades estão programadas para ocorrer nas próximas horas.

Roma, Sergio Oliveira é esperado na cidade para consultas médicas e Villar vai ao Getafe

Gonzalo Vilar Afastando-se da capital Godafè. O jogador de 23 anos passará em breve por um exame médico com a equipe Quique Sanches Flores Ele então assinará seu novo contrato. A equipe de Madrid vai tirá-lo da equipe Roma Em dívida com o direito de resgate. Dever vinculado ao registro daqueles no número acordado.

O jovem jogador espanhol nunca jogou no campeonato até agora nesta temporada. Mourinho Ele recebeu seis partidas entre as fases inicial e inicial do novo torneio Liga da Conferência. A demissão ajudará a fazer outra compra.

Esperado em Roma em vez disso Sérgio Oliveira. O médio português do Porto chega ao Kialoros por empréstimo com direito a resgate. De acordo com Alessio Lento, editor-chefe do Calciomercato.it, Blair terá um voo privado amanhã de manhã. No entanto, você está tentando alcançá-lo Roma Já tarde da noite.

O Roma Na semana passada ele já havia entrado em campo e enviado Maitland-Niles, DevedorArsenal. Solicitações de Mourinho Continuará a ser concluído com a próxima chegada de Olivera.