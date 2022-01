Contrabandistas influentes, máscaras falsas, mas pagas em excesso, embaixadores de serviços enviados pelo então primeiro-ministro Giuseppe Conte à defesa civil e à alfândega para “monitorar” bilhões de euros em negócios. Após um episódio da reportagem que revelou a existência de um documento na noite de segunda-feira, as investigações sobre a emergência de Kovit foram entrelaçadas, que acabaram na promotoria, com funcionários da alfândega informando em tempo hábil à administração que havia falsas especulações. Máscaras, especialmente as da China. Segundo o jornal, existe um documento alfandegário datado de 22 de abril com uma lista de fornecedores chineses “confiáveis”, no entanto, será letra morta. O CTS também teria voltado a outros assuntos, alguns dos quais (como cogumelos para emergências) mais tarde teriam afogado a Itália com máscaras falsas. Em uma situação ruim: o Ministério Público em Roma interroga Luca de Dona (com um cargo na alfândega de Giuseppe Conte) que ordenou a comissão extraordinária de 801 milhões de máscaras para o mesmo tipo de máscaras compradas do então Comissário de Emergência Dominico Argue – juntamente com jornalista Mario Benotte. “Frozen” no nome. Sobre gestão de epidemias. O empresário Giovanni Puini relatou repetidamente que “de Dona me subornou por máscaras”, apontando o dedo para um advogado muito próximo do amigo de Conte. O ex-primeiro-ministro admite: “Havia esperança, mas não consegui no Palazzo Ciki”.

Os advogados romenos Genaro Warron e Fabricio Duci, que trabalham na hipótese de fraude na distribuição pública, esclarecem o assunto e avaliam se o caso está sob falsos pretextos (outros advogados, finanças e polícia) se os costumes são cúmplices ou menos. O diretor da agência, Marcello Minenna, foi acusado pela reportagem de não fazer fiscalização suficiente e não se pronunciou. Mas a alfândega vazou de sua comitiva que ele havia acabado de descobrir e denunciou as máscaras falsas. Também é verdade que devido à manobra de desclassificação como “máscara social” alguns itens falsos com código CE acabaram em hospitais, em vez de serem apreendidos e destruídos como confirmado pela recente sentença do Supremo Tribunal Federal. Graças ao mercado pela autocertificação emitida pela ordem Cura Italia da mesma contagem e o protocolo interno de alfândega. O temor dos magistrados era que, apesar de um documento relatando tudo ao governo, as máscaras defeituosas que estavam sendo distribuídas contribuíssem para a propagação do vírus e não para o controle da epidemia. “Eles foram isentos pela alfândega e usaram a dedução do IVA não fiscal – a fonte mais próxima da alfândega diz ao jornal – os auditores da UE pedirão um reembolso em breve”, disse ele. Quem vai pagar? O comportamento seguro de Conte salvará Arguri? Vamos ver.

Há também o mistério da zona vermelha que desapareceu em Alsano e Nembro. Diante dos advogados de Bergamo que investigam a epidemia criminal, na presença de Andrea Grisandi, especialista do Ministério Público, o ex-DIG Luigi Cajasso da Lombardy Welfare reiterou que não havia ordenado a reabertura. Sala de emergência em Alsano. A razão pela qual o gerente de Conte enviou os soldados em 3 de março é que é amarelo que eles foram retirados antes de toda a Itália ser fechada em 8 de março. Quantas pessoas morreram nesta decisão? Foi estabelecido pelo documento de Krishanthi. No entanto, apesar da pressão de familiares e da agência AG, o governo se opôs à decisão do estado de declarar “segurança nacional” e negou “qualquer ação militar específica dos militares”. Que verdade está escondida?