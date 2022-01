Marrocos-Portugal: Reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros centra-se nos desafios regionais e internacionais

– O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, Nasser Borida, discute alguns interesses públicos regionais e internacionais numa entrevista por videoconferência com o seu Vice-Primeiro Ministro Augusto Santos Silva. O anúncio foi feito num comunicado de imprensa do Ministério de Rafat, segundo o qual o ministro português enalteceu o papel de Marrocos como “um exemplo de maquinaria de estabilidade e desenvolvimento para o desenvolvimento do continente africano”. Durante a reunião, os dois Ministros salientaram a necessidade de trabalhar em conjunto para uma solução pacífica para o conflito em curso. Ambos os lados saudaram a “especialização” das relações bilaterais, ressaltando a necessidade de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Segundo o ministério, o chefe da diplomacia portuguesa teria saudado as grandes reformas realizadas em Marrocos nas últimas duas décadas sob o reinado de Mohammed VI. O ministro português reiterou a importância da parceria estratégica entre Marrocos e a União Europeia, reafirmando o apoio de Portugal a um recurso do Tribunal de Justiça Europeu (Cgue) para rescindir os acordos agrários.Pesca entre o Conselho Europeu e Marrocos. No final do encontro, na presença do ministro da Agricultura, Pescas Marinhas, Desenvolvimento Rural, Águas e Florestas Mohamed Sadiqi e do ‘ministro da Economia’, os dois ministros assinaram um acordo sobre o trabalho marroquino no território português. Admissão para Pequenas Empresas, Trabalho e Habilidades Yones Sekouri.(Marchar)

