Bruno Fernández vai embora

Últimas notícias do mercado de câmbio de despedida de Bruno Fernandez do Manchester United. O anúncio da transferência do jogador deixando o Reino Unido foi divulgado Demônios vermelhos.

Manchester United: Bruno Fernandez está de saída

Principais notícias do mercado do Reino Unido na despedida Bruno Fernandez está prestes a deixar o Manchester United. Porque o campeão português é um grande jogador agora e caminha para etapas importantes. De fato, de acordo com as últimas notícias do mercado Manchester United Bruno Fernandez, que quer sair, não renovou contrato, Agora o futebolista português está a criar problemas relativamente ao novo contrato. Número impressionante de jogadores que atualmente afirmam ser um dos jogadores mais bem pagos da Premier League e do mundo Bruno Fernandez se despede do Manchester United.

Mercado de câmbio: Bruno Fernandez deixa Manchester

Segundo o jornal britânico ‘The Athletic’, a equipa inglesa está a fazer todo o possível para prolongar o vínculo de Bruno Fernandez, mas os portugueses parecem ter outros planos no outono passado, que rejeitou o primeiro plano de renovação. Recusa-se a sentar-se para as negociações até que a temporada termine oficialmente. Embora a atuação de Bruno nesta temporada tenha sido um pouco mais sensata do que antes, a intenção do jogador é se tornar um dos jogadores mais bem pagos de Old Trafford, e a proposta que enviaram não condiz com sua ênfase em campo, razão pela qual não faça isso. Deve ser aceito.

O jogador quer o melhor design

Clube Fernandez está interessado

47 gols e 34 assistências em 107 jogos pelo Manchester United. Números para gritar mesmo nesta temporada Bruno Fernández deixando o Manchester United Inscreva-se em outro grande clube. Na verdade, de acordo com as últimas notícias, se ele sair Manchester United Bruno Fernandez pode viajar para PSG, Real Madrid ou Bayern de Munique. Estes são os três melhores clubes considerando a próxima temporada de mercado.

