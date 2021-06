Compensação técnica pela compra da Juventus, Cristiano Ronaldo Pogba

Provas de como o serviço foi prestado na França-Alemanha Paul Pogba Ainda um jogador decisivo para a seleção francesa. O meio-campista do Manchester United, aliás, tem recebido muitos elogios, principalmente da torcida. Juventus Que homenageou os franceses nas redes sociais. O desempenho da classe de 1993 pode nem ter sido notado pelo clube da Juventus, que pode ter tentado comprá-la de acordo com os últimos rumores do mercado. Mercado de câmbio Verão.

O Manchester United estima-o em 60 milhões de euros.

Uma quantia significativa se o meio-campista francês receber த்திற்கு 16 milhões por temporada. Porém, a Juventus pode apostar na possibilidade de inserir um número técnico que seria bem-vindo à empresa inglesa. sobre isso Cristiano RonaldoComo Pokémon, seu contrato expira em junho de 2022. Para os portugueses, fala-se em despedir-se da Juventus no mercado de transferências de verão. Entre as empresas que ele tem interesse em comprar estão não só o Paris Saint-Germain, mas também o Manchester United.

Potencial mercado de troca Cristiano Ronaldo-Pogba

De acordo com os últimos rumores do mercado, Manchester United e Juventus poderiam definir uma transação de mercado tumultuada, quanto mais o meio-campista francês Paul போக்பா E a dica portuguesa por outro lado Cristiano Ronaldo.

Na verdade, ambos os jogadores podem deixar seus respectivos clubes para uma nova experiência profissional. O francês nunca escondeu que gostava muito da Juventus. Por outro lado, cresceu no clube da Juventus de 2012 a 2016, estabelecendo-se no futebol europeu. Também pode querer regressar porque encontrará muitos amigos (Morata, Quadrato e Thibala acima de tudo) e sobretudo o seu conceituado treinador, nomeadamente Massimiliano Allegri.

O mesmo é verdade para Cristiano Ronaldo, que se destacou no futebol europeu pelo Manchester United.

A Juventus pode oferecer uma quantia em dinheiro além da transação de mercado

Porém, para que a transferência ocorra, a Juventus terá de acrescentar cerca de 20 milhões de euros. Contudo Cristiano Ronaldo A estimativa do mercado ronda os 40 milhões de euros e o Pokémon 60 milhões de euros.

A Juventus também pode aproveitar esta oportunidade porque lhes poupará um salário (os franceses ganham metade dos portugueses). Ao mesmo tempo, ele se beneficia do mandato de desenvolvimento determinado pelo governo que garante uma tributação conveniente sobre o total de salários de jogadores vindos de ordens estrangeiras.

