Máscaras exteriores, um golpe para a esperança – Libero Codydiano

é suficiente Máscaras, Imediatamente. Ele disse Matteo Salvini uma Mario Draghi Isso foi confirmado por muitos italianos nas redes sociais. Poucas horas após a reunião entre o líder Liga E o primeiro ministro no Palazzo Chiki, de fato, inicia o capitão em sua própria página do Instagram Um estudo Visto por 130 mil pessoas em apenas algumas horas. O 79% Entre seus seguidores, eles disseram que eram a favor do cancelamentoMáscara externa obrigatória, Um referendo búlgaro, ou quase. Meu filho, depois de um ano e meio usando a máscara, não estaremos apenas exaustos física e psicologicamente, mas também teremos a consciência para finalmente vencer com o verão e a campanha de vacinação Riscos de infecção Eles caem drasticamente, pelo menos no verão e, claro, a céu aberto. Quando eu voltar a trabalhar na cidade em setembro, tenho que falar sobre isso novamente, Variante delta, O chamado “índio”. Nesse ínterim, no entanto, muitos estão pedindo um retorno à normalidade.

“É uma reunião útil e construtiva – Salvini explicou sobre isso cara a cara com Tracy – é Reconciliação em Reformas. Uma vez que os dados são normais e os italianos respeitam as regras, pedi-lhes que corressem o mais longe possível para voltar à inadimplência e retirar o dever do Galo o mais rápido possível. Em quase toda a Europa, o dever da máscara foi removido, então espero que a Itália possa voltar em algumas horas, mas permita que as pessoas respirem fora. “

Segundo Salvini, “é hora dos italianos recuperarem o direito ao trabalho e à liberdade. Emergência Expira no final de julho e falamos sobre isso quando expirar. No entanto, para mim é claro que o programa de vacinação eficaz, o trabalho dos médicos, a paciência dos italianos e o sol que o bom Deus nos envia, voltaram a controlar a situação. Tomaremos nota se a emergência já passou no final de julho, mas uma coisa que pode ser feita a partir de amanhã é reabrir as operações ainda fechadas e retirar o dever das máscaras externas. Vamos libertar os italianos A partir deste símbolo útil em caso de emergência “.