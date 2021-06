The Ocean Race Europa: La Tersa Tappa

A terceira e última etapa da The Ocean Race Europe terminou com uma final espectacular em Génova na manhã de quinta-feira, onde os portugueses Comitê de Corrida da Fundação Mirpuri Eles venceram novamente na classe VO65.

Na escuridão da noite com o céu resplandecente de Génova e o cenário luminoso de Latterna, a equipa portuguesa, liderada pelo capitão francês Joan Richom, cruzou a linha de chegada 00.51.57 após quase três dias e meio de navegação, sempre com vento . Leve e instável desde a partida de Alicante.

Algumas horas atrás, a equipe de Richomin, que começou com um mergulho de 11 pontos em corridas oceânicas axonobais, estava em terceiro lugar, a 10 milhas atrás da Polônia (POL), Capitão Bow Pequim (NET) e Infância I, liderada por Simeon Dybond, quatro milhas atrás da equipe holandesa.

Percebendo que o vento morreria à noite na costa italiana, os portugueses tomaram a corajosa decisão de separar-se do resto da frota e buscaram um vento diferente. A princípio uma manobra parecia perigosa, especialmente no início porque o caminho parecia levá-los para muito longe do alvo.

Mas, eventualmente trabalhando na corrida, na outra ponta em direção à equipe de corrida da Fundação Mirpuri em Gênova, ele combinou o melhor ar de seu traje à noite e assumiu a liderança.

“Que retorno!” Richom disse logo após chegar. “Uma regata maluca, parece que você está no mar há duas semanas. Nós lutamos. Como a abordagem de Gênova é complexa, sabemos que não vai acabar na linha de chegada. É mais como um jogo de xadrez nestas condições do que um barco real. “

Beneficie-se também do desvio Axonobel Ocean Racing Escrito por Chris Nicholson, a equipe de corrida da Mirpuri Foundation ficou com o quinto lugar, depois o segundo lugar e à frente de um canal de ar frio Viva o mexico (MEX) Eric Brockman, Grupo da Infância I. e Viagem para a Polônia.