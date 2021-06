Itália se classifica para a segunda rodada do Campeonato Europeu

A Itália venceu a Suíça por 3-0 O segundo dia Estatuto da equipa no Campeonato da Europa de Futebol. Graças à vitória – a segunda consecutiva a marcar três gols e nada sofrido – ele tem a garantia de se classificar com uma rodada restante para a 16ª rodada: a partida de domingo à noite contra o País de Gales ajudará a manter a ordem no Grupo A.

Nas Olimpíadas de Roma, ainda abertas a 15 mil espectadores, a Itália controlou o primeiro tempo mantendo-o por muito tempo e pressionando constantemente a Suíça. No dia 20, um gol contra Giorgio Cielini foi cancelado por um handebol; Seis minutos depois, Manuel Locatelle assumiu a liderança no final de uma ação que começou com um arremesso no meio-campo, terminando com a ajuda de Dominico Ferrari.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, Locatelle voltou a marcar, remate de fora da área. Desde então, a Suíça tem tentado reagir, dando mais espaço à Itália, que marcou o terceiro gol da partida com Ciro Immobile, a dois minutos dos anos noventa.

Classificação do Grupo A no segundo dia:

1) Itália 6 *

2) Gales 4

3) Suíça 1

4) Peru