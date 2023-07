Georgia Meloni: “Sem Conflito Governo-Judiciário”

“Tenho lido muitas coisas interessantes, mas A meu ver não há conflito com o Judiciário. Aqueles que acreditam na repetição do conflito entre política e judiciário que vimos em outras épocas certamente não estão do meu lado e ficarei desapontado. Primeira-ministra Geórgia Maloney Numa conferência de imprensa no final da cimeira da OTAN em Vilnius.

“Temos um programa claro e temos um mandato que nos foi dado pelos cidadãos – continuou – faremos isso com parcimônia, porque somos nós que cumprimos nossos compromissos e acho que todos estamos de acordo. A justiça da Itália precisa do direito medidas, rápido, tem que ser muito eficiente, tem que ser imparcial.” “Se eu me identificar” na nota da ‘Siggy Sources’ sobre o funcionamento do Judiciário? “Sim”, disse ele mais tarde.

Acredito que “a reforma não é contra as roupas, mas com a contribuição delas”. “Aconselho a ANM a ser cautelosa”, reiterou. Já o segmento da indústria está na nossa pauta, vamos ver o timing. Este é um dos nossos objetivos legislativos”, afirmou.

O caso russo

“Como mãe, entendo muito bem o sofrimento do filho do presidente Ignacio La Russa pelo caso relacionado a Leonardo Apache”, “Mesmo que eu não interfira no mérito da questão. Eu simpatizo por natureza. Uma mulher que decide denunciar “violência sexual”. “Então vamos ao mérito. deveria” e “Espero que a política fique de fora”, disse Meloni.

Santange

“Uma declaração de fiabilidade não conduz à demissão de um ministro, ainda mais nestas vias”, disse o primeiro-ministro. “A questão do ministro Shantansev, por outro lado, não é uma questão política, é uma questão política adicional envolvendo sua atividade, não como ministro – e, na minha opinião, ele está carregando. Muito bem – mas muito complicado questão, para ver as qualificações. Qualificações Os valores serão sorteados quando o total for conhecido, “mas acredito que os méritos pertencem aos tribunais, não às transmissões televisivas”, sublinhou.

De acordo com Meloney, “a ironia no caso do ministro Shanthanse é que o ministro não é notificado sobre o inquérito, mas o mesmo inquérito é anunciado por meio de um jornal no dia em que o ministro Shanthanse vai se reportar à Câmara. Eu não. Você não acho normal, estou perguntando se você acha normal.” Estou perguntando porque se isso for normal teremos um problema real em termos de direito, essa é a pergunta que eu fiz, não é mérito .? – perguntou o Primeiro-Ministro ao jornalista que lhe fez a pergunta. Pergunta – Quando algo não funciona em termos práticos, torna-se ainda mais difícil, avaliar o mérito com sobriedade, quando a questão se torna política, porque é vista de uma forma jornal que é de um empresário, na minha opinião, sobre dívida. Quando a moral não pode ser dada direito, alguma coisa não está funcionando, então estou apontando um problema prático, ok?”

caso Delmastro

“A questão do subsecretário DelMastro é uma das que mais me afetou objetivamente. Certamente é uma questão política. DelMastro é o subsecretário de Justiça, portanto, trata-se de um membro do governo no cumprimento de seu mandato. Foi decretado indiciamento obrigatório contra ele. Contra a opinião de um promotor, contra um promotor, vamos fazer concessões e dizer do jeito que eu vejo. Enquanto isso, perguntei quantos casos de acusação obrigatória existem em nosso sistema legal. Disseram-me que as estatísticas são irrelevante”, disse o primeiro-ministro.

“A meu ver – continuou – na investigação das partes, a imparcialidade do juiz significa que o juiz não deve ser mudado pedindo ao Ministério Público que crie acusações quando ele não quer processar. Eu digo isso. Acredite. que estes são os sentidos das declarações do Ministério da Justiça sobre o tema em questão”. A quem no futuro lhe perguntasse se gostaria de intervir em caso de indiciamento obrigatório, “vou falar com o Nordeo sobre isso – respondeu – quem sabe mais do que eu”.