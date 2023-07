Sergej Milinkovic-Savic apitou no Al-Hilal

E agora é oficial: Sergej Milinkovic-Savic assinou um contrato de três anos com o Al-Hilal. O anúncio foi feito pelo clube saudita em sua página no Twitter. O acordo, que termina em junho de 2026, foi fechado na Áustria, onde o jogador fará um estágio de pré-temporada.

O meio-campista sérvio de 28 anos jogou as últimas oito temporadas pela Lazio, fazendo um total de 341 partidas e marcando 69 gols e conquistando duas Supercopas da Itália em 2017 e 2019 e uma Copa da Itália em 2019. Agora ele é apelidado de “Sgt.” Torcedores da Lazio se juntam a jogadores inspirados em salários principescos sauditas

O Al-Hilal já contratou o senegalês Khaledo Koulibaly e o português Ruben Neves. Brozovic contratou o ex-atacante brasileiro do Liverpool, Roberto Firmino, para o Al-Ahly. Finalmente, o ex-capitão dos Reds, Steven Gerrard, tornou-se técnico do Al-Etifaq.

Milinkovic-Savic parabenizou os torcedores da Lazio nas redes sociais: “Hoje é um dia especial para mim, é difícil encontrar as palavras certas para parabenizá-los… Já se passaram 8 anos desde que cheguei e não posso esquecer tudo o que fizemos. Experiência juntos. Copa da Itália, duas Supercopas e todos os gols e assistências. Você sempre me apoiou e me deu a força de um verdadeiro Sgt. Jamais esquecerei isso e sempre o levarei em meu coração. A Lazio e nosso pessoal são uma verdadeira família junto com todos os caras que conheci ao longo dos anos. Aprendi muito aqui e me tornei o homem que sou hoje. Obrigado aos treinadores e a toda a equipe que trabalhou conosco e aos torcedores que nos ajudaram a alcançar resultados aparentemente impossíveis com sua paixão. A última alegria com o Sergente é a qualificação para a Liga dos Campeões e desejo a todos muitas outras coisas boas. Vamos Lácio! Será sempre a minha segunda casa. Sargento”.