Assassinato de Willy Monteiro, irmãos Bianchi condenados a 24 anos em apelação: Prisão perpétua suspensa. Mãe: “Eles não se arrependeram”

Vinte e quatro anos cada eu irmãos Marcos e Gabriel pessoas brancasEle foi condenado à prisão perpétua em primeira instância. ele confirma Francisco tem 23 anos beleza E 21 para Mário Pincarelli. Este é o veredicto do Tribunal da Relação no julgamento do homicídio de Willy Monteiro Duarte em Collifero em setembro de 2020.

«Aceitamos esta decisãoOk, mas nãoEu não acredito em seu arrependimento Porque nunca se arrependeram”, diz Lúcia, mãe de Willy, acompanhada do marido Armando e da filha Milena, de camiseta. “Estamos online 16.10.2020”, LUma frase que Willy costumava dizer aos amigos com quem pretendia manter contato. Os dois irmãos Ordina ficaram sem emoção ao ler a sentença, enquanto a esposa de Gabriel, Silvia Ladaga, filha do político do Forza Italia Salvatore, começou a chorar. A mulher estava grávida quando Gabriel foi preso e o filho nasceu com o pai preso.

lá Redução de penalidade Isso foi ilustrado pelo reconhecimento da Corte de Bianchi Dell Fatores atenuantes comunsPara compensar as circunstâncias agravantes, como já havia feito para os outros dois réus na primeira instância.

“Esta é uma das conclusões possíveis, a mais provável ao afastar as circunstâncias apresentadas aos demais réus em primeira instância — RDomenico Mercy diz, advogado de família -. Quatro deles tiveram desempenho com muito pouca diferença entre si. No entanto, estamos felizes por ter uma condenação secundária que reconhece sua culpa dentro de três anos”.

Satisfeito Ippolita Naso e Valerio Spicarelli, guardiões Gabriel pessoas brancas: «Este é um primeiro passo, há muito mais para esclarecer. Nós faremos Cassação». Mencionar a possibilidade de classificar o homicídio como homicídio doloso significaria uma redução ainda mais significativa na pena neste caso. READ Papa Francisco passará a noite no hospital de Gemelli - Crônica

