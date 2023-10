Segunda-feira, 30 de outubro, promete mau tempo, com chuva e vento, detalhes

Segunda-feira, 30 de outubro, nova onda de forte mau tempo

Aviso meteorológico: Uma violenta onda de mau tempo atingirá a Itália na segunda-feira, 30 de outubro. Emergir das últimas atualizações é uma situação muito perigosa, grave Risco de tempestades reais para algumas das nossas regiões devido ao influxo de uma perturbação descendente do Norte da Europa.

Isto não é muito surpreendente: do ponto de vista estatístico e meteorológico-climatológico, as últimas e primeiras semanas de outubro novembro eu estou entre eles Chuvas intensas durante todo o ano E a razão deve ser procurada nas altas latitudes onde se formam grandes depressões (distúrbios sublimes) que muitas vezes afectam a Europa Ocidental e depois o nosso país.

Nosso foco está naquele dia específico Segunda-feira, 30 de outubro Na entrada da Porta do Ródano (sul da França). Correntes frias e instáveis Descendo do Norte da Europa, seria uma formação perigosa Ciclone Com consequências diretas para o nosso país. Na verdade, à medida que se aproxima da nossa península, esta ampla área de baixa pressão atrairá ar moderado do sul, que, em toda a bacia do Mediterrâneo, será rico em humidade, fornecendo o combustível necessário para o seu desenvolvimento. Imponentes células de tempestade.

Se isto for confirmado, é razoável esperar Tempestades com acumulação local de precipitação, especialmente entre o Nordeste e a Ligúria/Alta Toscana. até 150 mm Em muito pouco tempo.

Isto é um Perigo potencial do ponto de vista hidrogeológico Inundações e deslizamentos de terra são possíveis Esses tipos de sistemas de tempestade podem durar várias horas nas mesmas áreasNormalmente toda a água que cai em 2 meses é despejada no solo. Chuva forte está prevista para segunda-feira, 30 de outubro Depois retorna aos Alpes NeveNa Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e nas montanhas Trentino Alto Adige, o xisto é abundante, atingindo altitudes de 2.000/2.200 metros acima do nível do mar.

Ressalta-se que a passagem da frente fria deixa um rastro Uma queda acentuada na temperatura Principalmente no centro e norte.