Napoli Milan se apega a Pioli Leo: estatísticas portuguesas

Napoli-Milan, Stefano Pioli fica com Raffaele Leo para o jogo desta noite contra os napolitanos: estatísticas portuguesas

No jogo desta noite entre Nápoles E Milão Stefano Pioli acredita que Rafael Leão pode ser decisivo. Neste sentido, foi relatado seleçãoExiste uma estatística específica em relação ao português:

Rafael Leo marcou sete gols nas últimas oito partidas contra adversários dos cinco primeiros colocados da tabela TIM da Série A no início do dia (cinco gols e duas assistências), incluindo dois gols no Napoli, no dia 2 de abril; Anteriormente, o atacante do AC Milan havia marcado quatro gols em 19 partidas anteriores contra essas equipes na competição.