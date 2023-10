Previsão do tempo para Gênova e Ligúria para Domingo, 29 e Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

O alerta meteorológico muda para laranja para a parte centro-leste da Ligúria. Para a Zona B, que inclui a área metropolitana de Génova, o alerta amarelo cessará às 21h00 de domingo, 29 de outubro de 2023. Mas à medida que o dia avança, o status aumentará para laranja até as 20h de segunda-feira, 30 de outubro de 2023, e depois para amarelo no final do dia.

Clima da semana, protagonista do mau tempo (com pausa).

A Zona C, juntamente com todas as bacias de pequeno, médio e grande porte, permanecerá sob aviso laranja durante toda segunda-feira, assim como a Zona E.

O artigo está sendo atualizado.

Federico Grasso, da Arbal, explica que a Ligúria também tem de 24 a 36 horas de clima muito agitado. A modelação da previsão dá uma imagem muito boa do cenário meteorológico em grande escala, que é caracterizado por um mínimo profundo sobre a Irlanda (Tempestade). Médio é chamada Céline pela França), que é capaz de atrair ar muito úmido do Mediterrâneo para o norte da Itália”.

“No entanto, não há acordo sobre o posicionamento detalhado dos efeitos meteorológicos que serão desencadeados na Ligúria (especialmente chuvas, trovoadas e velocidade do vento) – continua Arbal. já está saturado, portanto não é capaz de absorver efetivamente novas chuvas), Este é um cenário de alerta para as próximas horas”.

“Alerta amarelo para trovoadas na Ligúria a partir das 21h de domingo, 29 de outubro – notas de Arbal e aviso ao longo do dia de segunda-feira, 30 de outubro. No Oriente Médio, laranja para trovoadas e chuva generalizada: 00h00 às 20h00 no centro (área B), 00h00 às 23h59 no leste até (Partes C e E)”.

“Como sempre – completa a agência regional – a situação meteorológica é monitorizada em tempo real em todos os momentos, ajudando a avaliar o pior cenário e a acompanhar as fases de ação mais adequadas para que cada município administre melhor o seu território”.

Zona A: Amarela (verde nas principais bacias) das 21h00 de domingo às 00h00 de segunda-feira, 30 de outubro

Zona B: Amarela das 21h00 às 00h00 de domingo, depois laranja para trovoadas até às 20h00, depois amarela até às 00h00 de segunda-feira, 30 de outubro

Zona C: Amarela das 21h00 às 00h00 de domingo, seguida de trovoadas e chuva generalizada até às 00h00 de segunda-feira, 30 de outubro

Zona D: Amarela (verde nas principais bacias) de domingo às 21h00 até segunda-feira 30 de outubro às 00h00

Zona E: Amarela das 21h00 às 00h00 de domingo, seguida de trovoadas e chuva generalizada até às 00h00 de segunda-feira, 30 de outubro.

Nas próximas 36 horas viveremos quatro fases diferentes:

A primeira, já em curso, caracteriza-se por uma baixa probabilidade de trovoadas fortes com fluxo uniforme vindo de sudoeste, produzindo chuvas ou trovoadas com efeitos localizados mas generalizados. Eles enfatizam o leste, mas espera-se que se movam em direção ao centro-oeste à noite, quando a probabilidade de um evento aumentará.

A segunda fase, mais longa, inicia-se à noite com fluxo de siroco e é responsável por possíveis eventos de convergência e, portanto, estável devido à interação com os ventos de nordeste esperados no Centro-Oeste. A sua localização não é bem definida, ligada ao impulso do fluxo ciclónico, cuja intensidade depende da posição das tempestades mais intensas e persistentes, que ocorrem num ambiente de chuvas generalizadas.

A terceira fase cruzará a primeira frente real na noite de segunda-feira, seguida pela última fase, trazendo novamente instabilidade e chuvas residuais com fluxo de sudoeste.

O vento, como sempre, será decisivo para o correto posicionamento dos eventos mais extremos: hoje serão fortes de sul, amanhã soprarão a uma velocidade de 100 km/h nas serras. Fortes ventos ciclónicos desenvolver-se-ão de sudeste sobre a porção oriental de C e B, e de norte sobre o resto do Centro-Oeste.

Mar agitado amanhã, impulsionado pelos ventos Scirocco-Ostro a leste de B e C; Depois de passar pela frente, os ventos de sudoeste se instalarão e teremos tempestades no lado leste de AC e B.

Ligúria Previsão do tempo para Domingo, 29 de outubro de 2023

Uma ampla pressão atmosférica do Atlântico exibe fluxo úmido de sudoeste associado à instabilidade para a Ligúria, favorecendo a precipitação generalizada precoce no Levante com acumulações significativas na CE, caracterizada por tempestades. Alta probabilidade à tarde e à noite. Sul, sudoeste com ventos fortes em relevos CE durante o dia; À noite, C. Uma brisa forte sopra de sudeste ao longo da costa de Mare, muito forte em C, para o interior em A.

Ligúria previsão do tempo Segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Ao longo do dia, tempo muito caótico com chuva generalizada moderada a muito forte e concentrada nas terras altas centro-levantes, onde são possíveis trovoadas fortes, organizadas e persistentes devido aos fluxos convergentes estáveis ​​do sul. – Levante Leste e norte para centro. Durante a noite o vento intensificou-se de sul, sudeste, com vendaval a leste C e B, relevos de E, a partir da tarde sudoeste A. Mar muito agitado, interior severo a leste. C e B devido à onda Sul-Sudeste.

Ligúria Previsão do tempo para Terça-feira, 31 de outubro de 2023

Instabilidade residual no Levante à noite após o trânsito de uma frente fria com baixa probabilidade de eventos fortes em C e E; Cansado da chuva já pela manhã. Ventos fortes de sudoeste na costa A no início da noite, diminuindo pela manhã. O mar agitado aumentou desde as primeiras horas da noite até que o mar ficou agitado devido a uma longa ondulação de sudoeste que provavelmente formaria tempestades a leste de A, C e B.

Divisão do Território Territorial