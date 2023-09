Um novo outono está chegando! Revelamos a data do colapso das temperaturas » ILMETEO.it

Clima: Outono frio! Revelamos a data do colapso das TEMPERATURAS

A temperatura vai cair nos próximos diasTalvez estejamos lá! Nos próximos dias, a chegada do frio outonal parece garantida.. Na verdade, embora já tenhamos entrado nos segundos dez dias de Setembro, continua quente em Itália, muito quente para esse período, e muitos de vós perguntam-nos quando acontecerá a mudança radical.

Bom, hoje temos algumas novidades.

situação

Depois de um fim de semana muito quente, especialmente no Centro-Norte, o início desta semana será caracterizado por condições mais generalistas de verão. Temperatura máxima Que eu entro Terça-feira, dia 12 Eles sobem para 35/36°C no centro e 33/34°C no Vale do Pó. Também faz calor no sul, embora mais ameno.

torção

No entanto, nossa atenção está focada no que acontece ao nosso redor Meia semana. O anticiclone começará a perder energia na sua extremidade norte sob o impulso do ar frio ligado ao fluxo do Atlântico, que faz o seu melhor para empurrar a sua influência fria para latitudes mais meridionais.

Isto aumentará a instabilidade a partir de quarta-feira, dia 13, primeiro nos Alpes, nos pré-Alpes e nas planícies altas do norte de Itália, e depois na Sardenha.

O mapa abaixo representa aquele dia Quarta-feira, 13 E espetaculo Prevê diferenças máximas de temperatura em comparação com as 24 horas anteriores: Observe as diferenças aproximadas 10°C (menos) no interior e no norte da Sardenha (destacado em cores Viola) muitas vezes passa o dia sob céu nublado. No entanto, as temperaturas caem noutros locais, especialmente no centro-norte e especialmente nos Alpes. Diferenças máximas de temperatura entre terça-feira, 12 e quarta-feira, 13 de setembroEntre quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15, os valores de calor continuarão a diminuir, em certa medida, nas regiões centro-norte.

O início do fim de semana parece mostrar temperaturas semelhantes às do outono, ou pelo menos sazonais devido a um potencial transporte sobre o noroeste, região central do Tirreno e Sardenha. Perturbação atlântica.

Mas forneceremos mais informações sobre isso em nossas próximas atualizações.