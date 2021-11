Governo da Toscana, dados de 20 de novembro: 423 novos casos e uma morte – Crônica

Florença, 20 de novembro de 2021 – Sono 423 Novos casos de positividade ai Gov Gravado na Toscana nas últimas 24 horas. O rácio positivo é de 1,3% (considerando o rácio líquido, subiria para 5% porque se baseia no número de pessoas testadas, excluindo-se a segunda e as subsequentes trocas de controlo efectuadas no mesmo caso). Os 5% líquidos estão em linha com as taxas dos dois últimos sábados (4,8% e 5,2% respetivamente), mas são definitivamente superiores aos 3% de outubro.

Embora dois terços (22.580) tenham sido testes rápidos, o número de testes realizados no último dia foi novamente numeroso, acima de 30.000, apresentando menos trocas moleculares (foram 9.003).

Atualmente, o ciclo do vírus no sul da região parece ser mais intenso. Estão nas províncias Siena e Croceto Para registrar aumentos significativos: 57 e 66 casos espalhados por toda a área em um único dia, respectivamente. Por exemplo, há 18 casos “apenas” na capital da região chinesa, todos eles espalhados pelos vários municípios (5 em Radicoponi, 8 em Monsigno, 5 em Monterigioni, 8 em Pokémon e assim por diante). 17 casos na capital e outros na província (5 em Scanzano) são iguais em Crochet.

Há um total de 82.173 casos até o momento Florença (95 a mais que ontem), 27.168 a Grama (E 23), 28.092 a Pistoia (35), 15.517 a Polpa Carrara (Mais 33), 30.121 a Lucas (Mais 17), 34.830 a Paisa (E 43), 22.016 a Livorno (39), 26.625 anúncios Arezzo (Mais 15), 17,694 a Siena (Mais 57), 12.096 a Croceto (E 66).

Aqui estão os principais dados do Boletim do Governo da Toscana:

296,887 i Casos gerais Positivo para o vírus corona desde o início da emergência

Positivo para o vírus corona desde o início da emergência 423 I Positivo Do que ontem (confirmado por 408 trocas moleculares e 15 testes rápidos de antígenos). Os novos casos foram 0,1% maiores que o total do dia anterior

Do que ontem (confirmado por 408 trocas moleculares e 15 testes rápidos de antígenos). Os novos casos foram 0,1% maiores que o total do dia anterior 321 I Curado Do que ontem; Aumentou 0,1% para 281.675 (94,9% do total de casos)

Do que ontem; Aumentou 0,1% para 281.675 (94,9% do total de casos) 9,003 i absorvente interno Testes moleculares foram realizados e 22.580 swabs antigênicos rápidos

Testes moleculares foram realizados e 22.580 swabs antigênicos rápidos É 1,3% Texugo Positivo. Por outro lado, 8.392 indivíduos foram testados hoje (excluindo swabs antigênicos e / ou moleculares, swabs de controle), 5% disso foi positivo. Este último é o índice líquido de dados, ou seja, exclui a segunda troca e as subsequentes no mesmo caso

Positivo. Por outro lado, 8.392 indivíduos foram testados hoje (excluindo swabs antigênicos e / ou moleculares, swabs de controle), 5% disso foi positivo. Este último é o índice líquido de dados, ou seja, exclui a segunda troca e as subsequentes no mesmo caso 7.847 Atualmente positivo , + 1,3% em comparação com ontem

, + 1,3% em comparação com ontem 297 I No Hospital (4 a menos que ontem), dos quais 40 estão em terapia intensiva (e mais 2)

(4 a menos que ontem), dos quais 40 estão em terapia intensiva (e mais 2) UMA Morte Nas últimas 24 horas, um homem de 74 anos da província Florença .

Nas últimas 24 horas, um homem de 74 anos da província . 6.147.091 vacinas foram administradas, 15.353 a mais que ontem (+ 0,3%), mas as organizações regionais do sistema de saúde continuam ao longo do dia.

A mediana de idade dos novos positivos detectados nas últimas 24 horas foi de aproximadamente 41 anos (25% com menos de 20 anos, 22% entre 20 e 39 anos, 26% 40 a 59 anos, 22% 60 e 60, 79 anos, 5% 80 ou acabou).

Isolamentos e Isolamentos

No total, 7.550 pessoas ficaram isoladas em casa por apresentarem sinais ou sintomas leves que não exigiam atendimento hospitalar (105 a mais que ontem, 1,4% a mais). 15.704 (18 a mais que ontem, 0,1% a mais) foram isolados e estão sob vigilância intensiva porque estiveram em contato com as vítimas (ASL Centro 5.272, Noroeste 6.332, Sudeste 4.100).

Hospitais

Um total de 297 pessoas foram internadas hoje em leitos dedicados a pacientes coviticos (quatro a menos que ontem, menos 1,3%), e 40 em terapia intensiva (dois a mais que ontem e 5,3% a mais).

Curado

Número total de curados 281.675 (321 a mais do que ontem e 0,1% a mais): Não clinicamente curados (estável em comparação a ontem), ou seja, assintomáticos após apresentar manifestações clínicas associadas à infecção e relatados 281.675 (321 a mais do que ontem, mais 0,1%) Curado em todos os sentidos, As chamadas curas virais, com uma troca negativa.

