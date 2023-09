Estrela portuguesa do AC Milan, protagonista de excelente início de temporada, acaba na mira do ambicioso clube saudita

20 gols no Campeonato e 20º Campeonato do clube MilãoIsso levaria os rossoneri a derrotar o arquirrival Inter na batalha do Scudetto, no processo de conquistar sua segunda estrela. Rafael Leão Definidos estes objectivos para a época 2023/24, esta começou efectivamente com o bom patrocínio do clube Via Alto Rossi.

O caminho tem sido claro no campeonato até aqui, mas quando a ação recomeça, aí vem a família. Milão Mas além de uma ficha limpa. Quem melhor do que o fenómeno português para ser o primeiro a abrir a porta do Sommer? Enquanto espera para ver se consegue fazer o trabalho, o atacante tem de lidar com um problema “doce”: a atração dos petrodólares da Liga Profissional Saudita.

Um clube em particular já está envolvido numa sensacional corrida pela aquisição de Mohamed Salah Do Liverpool, Leo está pronto para chover ouro. O Milan estremece ao pensar em perder seu jogador mais talentoso.

Salah Knot e Attack on Leo: Beoli não quer ver

Comecemos com uma suposição: o primeiro alvo do Al Ittihad é o ex-atacante da Roma, sobre quem os Reds elevaram a fasquia no verão. Porém, espera-se uma nova ofensiva em janeiro para um campeão que, além de causar estragos em campo, é também um treinador muçulmano. Em suma, um testemunho excepcional do desenvolvimento do futebol com algum valor na Arábia Saudita.

Porém, caso o jogador não concorde com uma transferência milionária para a Saudi Pro League, o clube de Karim Benzema concentrará todos os seus esforços no português do Milan.

Nem é preciso dizer que os árabes estão prontos para cobrir de ouro tanto o clube milanês quanto o jogador. Obviamente, Pioli prefere que o CEO Furlani nem se sente à mesa de negociações, mas é sempre difícil dizer.Não150 milhões para o projeto. Um salário estilo ‘Kareem the Dream’ é garantido em troca do jogador: estamos falando de números estratosféricos. E tudo em janeiro, a temporada está prestes a começar.

Como costuma acontecer nestes casos, depende da vontade e ambição do menino: Leão Irá ele sucumbir às tentações económicas ou almejar o sucesso em Itália e na Europa com o Milan? A posteridade julgará.

