Carro sobre ambulância, dois gravemente feridos no hospital

Chisina Uzzanese (Pistoia), 12 de setembro de 2023 – Dois Um para o hospital Cabeça entre uma ambulância A misericórdia de Usano e um Renault Clio com dois turistas franceses No navio. Este é um resumo do confronto ocorrido na noite de segunda-feira, 11 de setembro, na Via di Campo, em Cesina Usanese.

Por motivos sob investigação Carabineiros Um veículo de emergência se movia em direção à rodovia Transferência de um paciente do Hospital Besia para Pistoi pendência Ele colidiu com um carro que trafegava no sentido contrário. O impacto foi tão violento que o carro saiu da pista e caiu em uma vala. As meninas saíram sozinhas da cabine e não reclamaram de dores, enquanto a pessoa transportada necessitou da intervenção da ambulância da Assistência Pública Chisina Uzzanese para se deslocar ao hospital de Pistoia.

Após o impacto Motorista de ambulância de compaixão Ele se sentiu mal Necessitou também da intervenção do 112, que enviou uma segunda ambulância e o encaminhou para o hospital de Bessia para as investigações necessárias.

A estrada ficou fechada ao trânsito por duas horas enquanto os militares conduziam investigações. A Via di Campo há muito que é centro de polémica devido à falta de manutenção nas bermas, onde a erva alta estreita a estrada e torna muito difícil ver os meios-fios e valas que a percorrem.

Stefano Incerbi