Tocatì retorna a Verona de 14 a 17 de setembro de 2023: aqui está a programação completa

De 14 a 17 de setembro de 2023, o tão aguardado festival de esportes de rua retorna a Verona: Tocatì. Tocatì chega à sua 21ª edição este ano Incluído no Registro do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO. Comunidades de jogadores de todas as idades se reunirão em Verona para celebrar o prestigiado reconhecimento. (Foto página do Facebook)

Tocatì retorna a Verona: de 14 a 17 de setembro de 2023

O festival de desportos de rua “Tocatì” foi organizado e organizado em 2003 pela Associação de Jogos Antigos (AGA) em colaboração com o Município de Verona. De 14 a 17 de setembro. Quatro dias de festa para comemorar Reconhecimento da UNESCO A festa acontece no dia 5 de setembro e os tradicionais jogos de rua para comemorar e passar.

Este evento de cultura tradicional de entretenimento, que há 20 anos se realiza nas ruas de Verona, tornou-se uma referência internacional para a preservação dos desportos e jogos tradicionais.

Programa completo aqui

O projeto da 21ª edição do Tocatì traz de volta às ruas de Verona as principais comunidades de jogos de jogadores de todas as idades.

Muitas atividades e eventos estão planejados: Desde atividades infantis, aos jogos e desportos tradicionais italianos e portugueses (Portugal será o convidado de honra desta edição), aos jogos de tabuleiro e urbanos.

Começamos com uma tarde agitada na quinta-feira, 14 de setembro de 2023, das 17h às 22h:

Workshop de Massas Artesanais com Donpasta

Quinta-feira, 14 de setembro, 17h30 – Palazzo Forti

Para crianças dos 8 aos 14 anos (mediante marcação!)

Clube de esportes – Degustações de comida e vinho com produtos zero km

Quinta-feira, 14 de setembro, das 17h às 23h – Palazzo Forti

Donpasta – sistema de som alimentar: Show de Culinária, Música ao Vivo, Teatro

Olio Turri Formaggio Monte Veronese DOP com produtos Panificio Boscaini e Malga Vazzo e combinações de vinhos da vinícola Fasoli Gino.

Quinta-feira, 14 de setembro, 21h30 – Palazzo Forti

A programação continua por mais três dias com eventos e jogos. Aqui estão os principais:

Desfile de inauguração e formatura

Praça Sant’Anastasia

Sexta-feira, 15 de setembro, 18h

Desafio Internacional de Corrida Kannata

Praça do Erbe

Sábado, 16 de setembro, 21h

ToCasa – Viagem interior às casas veronesas

Piazzetta XIV Novembro

Sábado, 16 de setembro, das 10h às 12h30 / das 15h às 18h30

Domingo, 17 de setembro, das 10h00 às 12h30 / das 15h00 às 18h30

Concurso Internacional Lippa

Castelo de São Pedro

Domingo, 17 de setembro, das 10h00 às 12h30 / das 15h00 às 18h30

Zug do ovo

Antigo Pátio do Mercado

Domingo, 17 de setembro, das 16h30 às 19h

Táxi

Piazza Sutiã

Sábado, 16 de setembro, das 11h00 às 12h00

Domingo, 17 de setembro, 11h00-12h00

Um plano completo de operações

Convidado de Honra: Portugal

Feliz em receber Tocatì Portugal “Convidado de Honra” da XXI edição. Os desportos e jogos tradicionais estão enraizados na memória e na cultura da sociedade portuguesa e ainda hoje brilham entre as comunidades locais.

Praças e ruas de Verona Tornam-se palco de cerca de dez extraordinários desportos e jogos tradicionais, entre os quais se destacam o “Joco del Beto” e o “Joco das Malhas”.

O “Joco del Peto“, originado na zona norte da Lussa, lembrando vagamente o jogo inglês de críquete, introduzido em Portugal durante as invasões napoleónicas e abraçado apaixonadamente pela comunidade local.

O “Joko das Malhas“, de origem romana, consiste em atirar uma placa de metal para derrubar um pino de madeira. Este passatempo envolve homens e mulheres de diversas associações portuguesas em momentos espontâneos e festivos, transmitidos de geração em geração.

Além de jogos, reuniões e apresentações musicais, o teatro romano foi palco dos mais prestigiados convidados. Teresa Salguero, uma voz poética portuguesa conhecida pela sua sensibilidade e profundidade. A música de Tocatì vai espalhar-se pelo resto de Verona, trazendo a magia do Fado e do Canto Alentejano, declarados Património Mundial em 2011 e 2014.

Onde acontecem os jogos

As ruas e praças de Verona Serão transformados num grande espetáculo para mostrar jogos e desportos tradicionais portugueses e transmitir a tradição a Itália.

Do pátio do Mercato Vecchio à Piazza Duomo, dos edifícios da Universidade de Verona ao Teatro Romano, são 39 assentos 14 a 17 de setembro acolherá sociedades de teatro Website oficial.

Para este evento, a inauguração extraordinária do estacionamento San Geno

Nas quatro datas do evento – 14/15/16/17 de setembro de 2023 – o AMT3 lembra quem quer chegar às principais praças de Verona à sua maneira, além dos estacionamentos constantemente abertos. Portal da Empresa via Torbido – https://www.amt3.it/sosta-auto/parcheggi-in-structure/ – incluído Estacionamento San Geno – 216 lugares – Disponíveis durante todo o evento com quinta-feira a tempo parcial – 14h30/23h30 – Tempo integral nas restantes datas – 8h30/23h30 – a Preço único – 5 euros – Para manutenção diária do seu veículo.