Milan, o futuro de Leo está cada vez mais na balança: Paolo Maldini não está na balança

O futebol, como o conhecemos, vive dos ciclos, muitas vezes das crianças e das condições econômicas do momento. Então, depois de nove anos de domínio quase indiscutível Juventus, A bola italiana descobriu novas formas de “jogar futebol”, uma consequência direta da crise econômica global causada pela pandemia de coronavírus, que ainda está fazendo seus efeitos serem sentidos até pelos melhores clubes internacionais.

Milão e Napoli e modelos que formam a escola

Não é surpreendente ver modelos representados por Milão e Nápoles, onde investimentos arrojados para jovens talentos mais ou menos desconhecidos compensam significativamente quando desembarcam na Itália. Dividendos. O Scudetto 2022, da marca, voltou para casa dos rossoneri Rafael LeãoÚltimo melhor jogador da Série A, um dos Azzurri sonha em permanecer na competição até o final. Quicha Kvaratskelia E à solidez de Kim Min-jae, capaz de esquecer instantaneamente os monstros sagrados Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly.

O Milan está desesperado por suas estrelas: arrisca adeus a Leo e Theo Hernandez

No entanto, a gestão de um clube de futebol nos anos da epidemia, especialmente se, como em Milão, você não tem patronos capazes de financiar golpes de nove dígitos, também exige sacrifícios dolorosos. Mas não apenas na transferência gratuita, como aconteceu com os rossoneri com Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Assim, em casa dos rossoneri, os torcedores aguardam ansiosos o futuro de Rafa Leo e Theo Hernandez. Mike Mignon.

As suas situações são diferentes, porque o francês tem contrato até 2026, que foi renovado há alguns meses, enquanto o português está ligado apenas ao Milan. 2024. As negociações para uma extensão começarão em breve, mas entre as espadas de Dâmocles está a compensação máxima que o atacante terá que pagar. jogos Após a liberação obrigatória em 2020, altas demandas por aumentos salariais e as inevitáveis ​​ofertas chegando à mesa do Milan, uma venda é um cenário, se não certo, pelo menos possível.

Maldini “avisa” torcedores do Milan: “Chega de jogadores insubstituíveis”

A confirmação vem dos relatórios de Paulo Maldini No Festival Esportivo de Trento: “Se eu tivesse rejeitado ofertas para Leo e Theo Hernandez? Eu disse a ele para não mostrar a ninguém. Para Theo? Você disse – disse o gerente da área técnica do Milan – o problema de eles retornarem ao escritório é que você tem que decidir o que fazer. No contexto da sustentabilidade do clube, reitero que temos contas e não precisamos vender ninguém. Queremos manter jogadores fortes, mas hoje não há mais jogadores que não possam ser vendidos”.

Em seguida, uma reflexão sobre a amarga inclusão dos clubes ingleses e o declínio do futebol de bandeira: “É normal que os jogadores não torçam mais em uma grande empresa, mas eu os mantenho – pensamento de Maldini – hoje o último time da Premier League tem um orçamento maior do que nossa, a lacuna agora se tornou insustentável”.