Chuvas fortes e inundações nas áreas centrais, Payam Marche retorna. As próximas horas na Campânia também se concentram em tempestades e questões importantes. Situação com fotos e vídeos «3B Meteo

Mau tempo está em andamento, com outras trovoadas e tempestades esperadas

Depois Inundação da Ligúria A perturbação atlântica deslocou-se para as regiões centrais, afetando a Toscana, o Alto Lácio, a Úmbria e as Marcas a partir da noite de sábado. acumular-se Notável na província de Grosseto com referências 180mm em Monterotondo, situação semelhante com picos acima de 130 mm em Aretino e Sienese. Livorno, Cesina, Marina di Pipona também foram inundadas:

Viterbo também recebeu chuva forte Até 80 mm, mas fortes chuvas também afetaram as áreas inundadas em março com picos de 70 / 80 mm na área de Pesaro. É formado naturalmente Forte medo nas comunidades Sofrendo de tragédia, mas não parece ter nenhuma avaliação ainda. Durante toda a noite Fortes tempestades começaram a afetar o centro e o sul do Lácio, onde atualmente está localizada a parte mais ativa da frente. Chuva forte cairá especialmente nas províncias de Frosinone e Latina Uma tempestade de autocura. Até 105mm caíram na cidade de Latina, com picos ainda maiores no entorno. Várias inundações foram relatadas, incluindo Praia de Netuno e a área de Anzio.

A província também foi afetada nos últimos minutos Isérnia E isso é Campobasso Junto com o norte da Campânia, chuvas fortes foram relatadas Caserta e nas Províncias do Oeste e do Norte Nápoles.

O que vai acontecer nas próximas horas? Chuvas fortes e trovoadas de natureza tempestuosa continuarão a afetar o sul do Lácio, o norte da Campânia e Molise, enquanto algumas fortes tempestades também podem afetar o nordeste. O clima também será instável no resto do norte e centro, mas intercalado com eventos mais intermitentes e grandes lacunas, enquanto o extremo sul permanecerá suspenso. O mau tempo aqui chegará no início da semana. Mas enquanto isso, vamos ver como vai ser este domingo.

Tempo para a próxima hora no domingo

Tempo Domingo próxima hora: Norte, chuva leve com cobertura de nuvens generalizada, chuva forte e trovoadas em Friuli. Entre a tarde e a noite, raios luminosos avançarão do noroeste em direção à Lombardia. CentroFortes tempestades ocorrerão no Baixo Lazio e no interior de Abruzzo, especialmente na província de Fruscinate e Latina, onde inundações e inundações repentinas podem causar problemas, com nebulosidade irregular em outros lugares e chuvas leves na Toscana, Úmbria e Marche. Sul, agravamento severo na parte alta da Campânia e Molise com trovoadas e tempestades, problemas fortes e potencialmente críticos mesmo devido a inundações e inundações repentinas nas províncias de Caserta, Nápoles, Benevento, Isernia, Campobasso. Também piora no norte da Puglia e Avellino a partir da tarde. Instável com chuva intermitente e trovoadas na Sardenha. Variação entre a Sicília e a Calábria Jônica e ortografia generalizada em outros lugares, exceto por algumas chuvas. Temperaturas No centro, Campania e Molise, estáveis ​​no norte, com um ligeiro aumento no extremo sul. vento do NE em fortalezas do sul, Liguria. Um mar muito agitado ou agitado.

