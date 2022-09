Enologia, Melhorando Leveduras com Edição Genética – Economia e Política

Desde que foram descobertos por Louis Pasteur na segunda metade do século XIX, ou seja, Leveduras tornaram-se cada vez mais importantes nacuriosidade do fabricantes de vinho e os deuses Mestres Cervejeiros.

Há quem goste Fermentação espontânea, contando com populações selvagens de leveduras, regulares e estáveis ​​em sua adega; Há pessoas que escolhem Tocos selecionado As leveduras, no entanto, são um fator central nos combustíveis modernos, com características técnicas específicas.

Não só porque são leveduras Saccharomyces cerevisiaefaçam Fermentação AlcoolismoConverte açúcares em etanol e dióxido de carbono, mas por quê? Providenciar Para vinho Características Organoléptico Importante, aroma e aroma de fermentação, suavidade da produção de glicerol.

Além disso, uma boa população de leveduras garante um Perfeita progressão do processo de vinificaçãoEvitando paradas ou partidas de fermentação Fermentação incomum Devido a outras espécies de leveduras que podem estar presentes no ambiente.

Nas últimas décadas, portanto, mais seleção E isto Melhoramento genético do Leveduras Eles se tornaram mais ativos e centralizados mais Resistência álcool, ou em altas ou baixas temperaturas, ou produzir algum materiais Útil Do ponto de vista organoléptico.

Uma das outras características procuradas Pequena Produção a partir de materiais Desnecessáriocomo ácido acético, aminas biogénicas, acetaldeído, dióxido de enxofre ou carbamato de etilo.

Assim como as plantas, o Técnicas clássicas são usados seleção Masala velhoIndução de mutações Se eles levam a características técnicas interessantes continua a ser visto aleatoriamente.

No entanto, todas as técnicas são Gasto considerável de tempo e energia E deve continuar principalmente aleatoriamente.

Hoje, com o avanço do conhecimento científico, estão disponíveis técnicas Biotecnologia molécula E isto Sequenciamento de genes a partir de Saccharomyces cerevisiaeO progresso genético pode contar com ferramentas mais precisas: da tecnologia ADN Reconectar (OGMs devem ser entendidos) e, acima de tudo, tecnologia Crispr/Cas9É chamado de edição genética.

Tecnologia Crispr/Cas9Merece um Prêmio Nobel Emmanuel Charpentier E Jennifer UMA. DoutnaEle nos permite interferir no DNA de um organismo com altíssima precisão, cortando e costurando regiões precisas, removendo genes ou adicionando-os ou movendo-os.

Um Estude PortuguêsRecentemente publicado na revista Science Fermentaçãofez O ponto sobre o que foi feito As chamadas técnicas de engenharia genética aplicadas a leveduras até agora.

De acordo com o relatório da pesquisa, a A levedura foi originalmente projetada e colocado no mercado (não europeu) Dentro 2006 por uma equipe de pesquisadores canadenses, franceses e sul-africanos.

É um Variedade Eo Saccharomyces cerevisiae OGM Existem dois inseridos Genes Responsável pelo controle Fermentação Malolático – Um derivado de levedura Schizosaccharomyces bombe e um de bactérias lácticas Oniococcus onii – Assim, durante a fermentação do vinho, parte do ácido málico é convertido em ácido lático.

UMA Outras leveduras de engenhariaFeito em 2006, modificado reduzir querer Produção a partir de Ureia No vinho, reage com o álcool etílico para formarCarbamato de etilaUm composto químico classificado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC, como um possível carcinógeno humano.

Nesse caso Não é OGM realGenes de outras espécies não foram incluídos, mas um dos genes que controlam a produção de uréia por leveduras foi suprimido.

Mas há muito interesse em biotecnologias genéticas aplicadas a leveduras Tecnologia Crispr/Cas9Surge a partir do aumento das publicações científicas.

lá Antes da inscrição Esta tecnologia de levedura enológica foi desenvolvida por pesquisadores em 2017Universidade de Milão Juntamente com os homólogos canadianos levou à produção de uma estirpe Saccharomyces cerevisiae posso para produzir menos UreiaPara reduzir o risco de formação de carbamato de etilo nos vinhos.

UMA’Uso semelhanteSempre no alvo reduzir Produção UreiaEntão em 2020 A Grupo de Pesquisa da ChinaEm um toco Saccharomyces cerevisiae Usado para produção Vinho de arroz.

Por outro lado, pesquisadores australianos e alemães desenvolveram vários Tocos a partir de Saccharomyces cerevisiae pode produzir Importante Tamanho a partir de GlicerolVinho dá mais suavidade, e variedade EstrangeirosMoléculas que contribuem de forma importante para o aroma da fermentação.

Tecnologia Crispr/Cas9 está sendo usado Mais longe Naquele dia Fermento muito indesejado, Brettanomyces bruxellensisResponsável por mudanças radicais de elementos no vinho e na cerveja.

Obviamente neste caso O objetivo não é melhorá-lo geneticamenteMas para estudar seus mecanismos biológicos, especialmente Pessoal o Genes que toleram sulfitosPortanto, o envelhecimento é muito perigoso para os vinhos.

o campo do formulários Então essa tecnologia Muitíssimo Largo E pode até ser rico em leveduras de vinho.

No entanto, hoje, o A lei social é igual Criaturas modificadas pela tecnologia Crispr/Cas9 ai OGM – embora sejam duas técnicas diferentes do ponto de vista biotecnológico – Criando-os Não pode ser usado na UE.